23 Settembre 2026

F1 GP Azerbaijan, Vasseur “Nelle ultime gare vettura competitiva, a Baku con fiducia”

redazione 22 Settembre 2026
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MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – “Nelle ultime gare la nostra vettura ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, prima del Gran Premio di Azerbaijan.

“Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella vettura e l’esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti. È inoltre un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità”, ha aggiunto Vasseur.

Il Baku City Circuit ha fatto il suo ingresso nel calendario nel 2016. L’edizione 2026 sarà caratterizzata da un programma inedito, che vedrà squadre e piloti impegnati in pista a partire da giovedì, per arrivare al via del Gran Premio nella giornata di sabato.

Questo perché in Azerbaijan la Giornata della Memoria ricorre ogni anno il 27 settembre ed è un giorno solenne al quale non si è voluto sovrapporre la festa portata dalla Formula 1.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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