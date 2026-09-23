Tennis, Final 8 Coppa Davis a Bologna: l’Italia giocherà i quarti contro la Corea del Sud

BOLOGNA (ITALPRESS) – È stato sorteggiato a Bologna il tabellone della Final 8 della Davis Cup by Generali, in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena. Per l’Italia, che ha vinto le ultime tre Davis Cup, esordio mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud, sempre battute nei tre confronti precedenti, il più recente a Cagliari in occasione dei Qualifiers del 2020.

IL TABELLONE DELLA FINAL 8

Italia-Corea del SudRepubblica Ceca-CanadaGran Bretagna-GermaniaAustria-Spagna

BINAGHI “UN MOMENTO IRRIPETIBILE”

La seconda edizione della Final 8 di Davis Cup by Generali a Bologna, ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi nel corso del suo intervento durante la conferenza stampa di presentazione, “è un grande risultato, che abbiamo ottenuto perché siamo riusciti a fare sistema. La organizzeremo insieme alla Federazione Internazionale, che adesso si chiama World Tennis e che ringraziamo per averci dato fiducia, e per averci permesso di organizzare le Finals per questo triennio. Siamo in Italia, a Bologna, perché l’hanno voluto di Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il Comune di Bologna”.

La Final 8 a Bologna è il culmine di quello che il presidente Binaghi ha definito un momento irripetibile. “Abbiamo la finale di Coppa Davis in casa per la terza volta negli oltre cento anni di storia della nostra federazione, e in più ci presentiamo da detentori del titolo. Non solo, abbiamo vinto le ultime due Coppe del mondo femminili e le ultime tre maschili, credo che sia una situazione più unica che rara”. Ripetersi la quarta volta, ha concluso Binaghi, “credo che sarebbe un’impresa titanica. Ma noi, il nostro capitano, i nostri giocatori come al solito sono qua per vincere e credo di poter dire, come avete visto con i vostri occhi l’anno scorso e durante tutta l’annata, che non lesineranno le energie e faranno ancora di più di quello che è nelle loro possibilità per cercare di vincere ancora una volta”.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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