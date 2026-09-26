Repubblica: “Napoli ricorda Maradona, una notte di stelle a Piazza Plebiscito: da Zola a Ferrara, quanti big”

Napoli, il fascino della Coppa America e soprattutto il ricordo indelebile di Diego Armando Maradona. Saranno questi gli ingredienti di una serata speciale a Piazza Plebiscito, pronta a illuminarsi per “Una Serata di Stelle per Pupi”, il charity show voluto da Javier Zanetti per celebrare i 25 anni della Fondazione creata insieme alla moglie Paula.

Come racconta Repubblica Napoli, l’appuntamento è fissato per questa sera alle 21 e vedrà alternarsi protagonisti del calcio, della musica e dello spettacolo. Sullo sfondo ci sarà inevitabilmente Maradona, il cui legame con Napoli continua ad accompagnare gli eventi più importanti della città.

I biglietti sono ancora disponibili sulla piattaforma TicketOne, con prezzi a partire da 29 euro.

Da Zola a Ferrara, il calcio ricorda Diego

Numerosi gli ospiti chiamati a ricordare El Diez.

Sarà presente l’ex moglie Claudia Villafane, insieme a Pedro Pasculli, compagno di stanza di Maradona durante il Mondiale del 1986 in Messico ed ex centravanti del Lecce negli anni Ottanta.

Ci saranno anche Giovanni Simeone, Andrea Carnevale, Ciro Ferrara e Gianfranco Zola. Proprio Zola raccolse nel Napoli l’eredità calcistica di Diego, arrivando a indossare la maglia numero 10. Tra i due nacquero una grande stima sportiva e una profonda amicizia.

Come sottolinea Repubblica Napoli, sarà quindi una serata capace di riunire diverse generazioni del calcio nel nome di Maradona.

Da Max Pezzali a Elisa, grande spazio alla musica

Ricchissimo anche il programma musicale.

Ad aprire lo spettacolo sarà Rosario Miraggio, mentre sono previsti contributi speciali di Max Pezzali ed Elisa.

Annunciata inoltre la presenza di Fabio Rovazzi, Tullio De Piscopo, LDA, Aka 7even, Lola Ponce e degli Autogol.

A presentare lo show saranno Gianluca Gazzoli e Federica Masolin.

Anche la Coppa America protagonista

La serata incrocerà anche l’altro grande evento che sta animando Napoli. La Coppa America ha infatti trasformato il lungomare nello stadio del vento e alle regate ha assistito da semplice spettatore anche Sam Beukema, riconosciuto da alcuni tifosi del Napoli.

Secondo quanto riferisce Repubblica Napoli, a Piazza Plebiscito è atteso anche Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, in testa alla classifica dopo le due regate preliminari disputate ieri.

Una serata per aiutare i ragazzi e le famiglie

Al centro dell’iniziativa resta però la solidarietà. Il ricavato di “Una Serata di Stelle per Pupi” sarà destinato alle attività benefiche della Fondazione.

Il progetto opera in Argentina attraverso il programma “Lo Sport ci rende uniti”, dedicato al sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie.

Con l’appuntamento di Piazza Plebiscito, però, l’impegno arriverà direttamente anche a Napoli. Come evidenzia ancora Repubblica Napoli, saranno sostenute le iniziative di sei associazioni del territorio individuate dal Comune di Napoli insieme alla Fondazione Cannavaro-Ferrara.

Calcio, musica, Coppa America e solidarietà, con Diego Armando Maradona ancora una volta filo conduttore tra Napoli e Argentina: Piazza Plebiscito si prepara a una notte speciale.