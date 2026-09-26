26 Settembre 2026

Libia e Francia al lavoro sullo sviluppo degli scambi commerciali

Anna Gaia Cavallo 26 Settembre 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore di Francia in Libia, Thierry Vallat, ha incontrato il 23 settembre il ministro dell’Economia e del Commercio libico, Suhail Abu Shiha, per sviluppare gli scambi commerciali tra i due paesi.

Secondo quanto riportato dall’Ambasciata di Francia in Libia, le esportazioni francesi si sono moltiplicate per 2,5 volte dall’apertura dell’ambasciata nel 2021 e sono cresciute del 50% nel solo 2025.

Inoltre, dal 17 settembre sono ripresi i voli diretti tra Francia e Libia, una tappa importante che favorisce la mobilità degli investitori, avvicina imprese e istituzioni e accelera commercio e investimenti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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