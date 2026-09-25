25 Settembre 2026

Libia, conclusa l’esercitazione “Seaboarder 2026” nell’ambito dell’iniziativa 5+5 Difesa

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Si è conclusa alla base navale di Tripoli l’esercitazione “Seaboarder 2026”, ospitata dalla Libia nell’ambito dell’iniziativa 5+5 Difesa, con Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Spagna e Tunisia.

Secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa libico in un comunicato ufficiale, alla chiusura hanno partecipato il direttore della cooperazione internazionale, rappresentanti di Difesa e stato maggiore, l’ambasciatore spagnolo, gli addetti militari di Algeria, Tunisia, Francia, Spagna e Italia, e comandanti e ufficiali partecipanti.

L’esercitazione ha incluso workshop e addestramenti in ricerca e soccorso marittimo, rafforzando il coordinamento degli equipaggi. I risultati hanno mostrato buona efficacia, confermando l’importanza per capacità, scambio di esperienze e sicurezza marittima. L’iniziativa rientra negli sforzi dei paesi 5+5 Difesa per la cooperazione navale e la risposta alle sfide nel Mediterraneo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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