25 Settembre 2026

Bambino di 6 anni a scuola con un coltello nello zaino nel Leccese

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
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TREPUZZI (LE) (ITALPRESS) – Un bambino di sei anni è stato trovato con un coltello da cucina nello zainetto mentre si trovava a scuola a Trepuzzi, nel Leccese. È accaduto ieri mattina. A scoprire la presenza dell’arma, lunga circa 13 centimetri, è stata un’insegnante, avvertita da un altro alunno. Dopo il ritrovamento sono stati immediatamente informati i responsabili dell’istituto e convocati i genitori del bambino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e sono stati attivati i servizi sociali. Secondo quanto si apprende, gli investigatori stanno verificando le circostanze che avrebbero portato il piccolo a portare il coltello a scuola, anche in relazione a una precedente lite tra alcuni alunni. Gli accertamenti dei carabinieri sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Lecce.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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