Tunisia, il presidente Saied richiama le banche a contrastare il caro prezzi

IPA56204462 – Kais Saied commemorates the 25th anniversary of the death of President Habib Bourguiba, and on this occasion he spoke to a number of male and female citizens about the challenges that we must face in this period and develop collective solutions that break with the past and block the way for those who are trying to go backwards or who imagine that they are able to harm the unity of the state, disrupt the normal functioning of its affairs, or harm peace, security and stability in Tunis,Tunisia on April 6,2025.(Tunisian Presidency/SIPA)//MAHJOUBYASSINE_488884806/Credit:Tunisian Presidency/SIPA/2504062312

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha sottolineato la necessità che le banche, comprese quelle pubbliche, contribuiscano maggiormente al sostegno dell’economia nazionale e facilitino l’accesso al credito a condizioni agevolate, richiamando inoltre la necessità di contrastare il caro prezzi e razionalizzare le importazioni.

Saied ne ha discusso al Palazzo di Cartagine durante un incontro con la presidente del governo, Sarra Zaâfrani Zenzri, e il governatore della Banca centrale tunisina, Fethi Zouhair Nouri.

Il presidente ha sottolineato il ruolo della Banca centrale nel sostenere l’economia e nel contribuire all’individuazione di soluzioni per il raggiungimento degli equilibri finanziari. Ha inoltre evidenziato il ruolo delle banche pubbliche nel sostenere gli sforzi dello Stato e ha chiesto alle banche di facilitare l’accesso ai finanziamenti e di rispettare le circolari della Banca centrale.

Saied ha posto particolare attenzione al forte aumento dei prezzi, sottolineando la necessità di razionalizzare le importazioni e di intensificare la lotta contro la corruzione, che secondo il presidente comprende anche frodi e ostacoli al funzionamento dei servizi pubblici.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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