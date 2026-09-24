24 Settembre 2026

Malta, la città di Victoria sarà una delle due Capitali europee della Cultura per il 2031

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Victoria sarà una delle due Capitali europee della cultura per il 2031. È stata selezionata da una giuria indipendente di esperti. La seconda città, in rappresentanza della Spagna, sarà annunciata a dicembre. Il programma delle Capitali europee della cultura è stato istituito nel 1985 su iniziativa dell’allora ministra greca della Cultura Melina Mercouri.

Atene fu la prima città a ottenere il titolo. In seguito, con l’allargamento dell’Unione europea, il programma è stato esteso da una a due città all’anno, mentre le città dei Paesi candidati all’adesione all’Ue partecipano oggi ogni tre anni. Victoria sarà la seconda città maltese a detenere il titolo, dopo La Valletta, che nel 2018 condivise il riconoscimento con Leeuwarden, nei Paesi Bassi.

La città spagnola che affiancherà Victoria nel 2031 sarà scelta tra le quattro finaliste: Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria e Oviedo. Victoria era una delle due candidate maltesi al titolo. Birgu, l’altra città in corsa, non aveva superato la fase di preselezione lo scorso anno.

Il commissario alla Cultura Glenn Micallef ha accolto con favore la selezione di Victoria, sottolineando il tema “Island of Islands” e l’attenzione dedicata alle comunità, ai paesaggi e alle pratiche culturali di Gozo.

– Foto DOI –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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