24 Settembre 2026

BJK Cup, Italia e Cina al doppio decisivo: netto ko per Cocciaretto, Paolini batte Zheng nei due singolari

redazione 24 Settembre 2026
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Jasmine Paolini of Italy in action against Rebecca Sramkova of Slovakia, Final tennis match between Slovakia and Italy during the Billie Jean King Cup 2024 on 20 November 2024 in Malaga, Spain

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha rialzato la testa nelle Finals della BJK Cup, in corso sul cemento indoor del Shenzhen Bay Sports Centre, in Cina. Nel match dei quarti di finale, contro le padrone di casa cinesi, dopo il ko di Elisabetta Cocciaretto contro Shuai Zhang per 6-0 6-2, Jasmine Paolini ha riportato le azzurre in parità (1-1).

Nel secondo singolare del giorno, infatti, la numero uno d’Italia ha battuto Qinwen Zheng col punteggio di 6-3 7-6 (4). Fra poco in campo il doppio di spareggio, decisivo per decidere che volerà in semifinale fra le azzurre, bicampionesse in carica (grazie ai trionfi del 2024 e del 2025), e le asiatiche. Ad aspettare la vincente di questo incontro c’è la Ucraina, oggi vincitrice, per 2-1, sul Belgio. Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno la Repubblica Ceca e la Spagna.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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