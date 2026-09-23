La F1 si prepara al weekend di Baku, Antonelli “Alzare l’asticella”. Leclerc “Stare davanti mi darebbe fiducia”

IPA88866878 – September 23, 2026, Baku, Azerbaijan: KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, portrait.F1 GP 15 Baku 2026…F1 GP 15 Baku 2026..NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL40, portrait.F1 GP 15 Baku 2026 (Credit Image: © Hoch Zwei via ZUMA Press Wire)

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – La Formula 1, dopo un weekend di pausa, è pronta a ripartire da Baku per il Gran Premio di Azerbaijan 2026 e lo farà sempre nel segno di Andrea Kimi Antonelli, reduce dai due successi consecutivi di Monza e Madrid. Il leader del Mondiale, che attualmente vanta un margine di 81 punti sul compagno di squadra George Russell, vuole mettere una seria ipoteca sul titolo. “Credo che questa pista possa essere buona per noi. Ci sono tante curve tante lente e la nostra macchina si adatta bene a queste caratteristiche – spiega il giovane bolognese della Mercedes – La Red Bull porterà aggiornamenti e potrebbe essere avanti con Max, vedremo cosa farà la Ferrari. Io cerco di restare concentrato sul mio e di continuare a fare quello che ho sempre fatto, alzando l’asticella”, assicura il pilota italiano, che riceve elogi dai colleghi. Innanzitutto dai ferraristi.

“Sta facendo un Mondiale impressionante, si vedeva che aveva qualcosa di speciale rispetto agli altri”, è il pensiero del monegasco Charles Leclerc. “È cresciuto molto rispetto all’anno scorso, è in forma e concentrato”, evidenzia il britannico Lewis Hamilton. Anche Max Verstappen spende parole importanti per Antonelli: “Non penso che ci siano segreti, è semplicemente un pilota molto bravo”, dice l’olandese della Red Bull.

Russell, dal suo canto, si trova quasi all’ultima spiaggia e ha un disperato bisogno di ritrovare un successo che manca dallo scorso 28 giugno in Austria. “È un circuito che mi piace, ma è molto impegnativo. Sono contento dei progressi e mi sento fiducioso di poter tornare alla vittoria – sottolinea il britannico della Mercedes, che non ha intenzione di mollare nel duello per il titolo – Continuerò a lottare in ogni gara finché non sarà matematicamente impossibile. Il divario è enorme, ma sono focalizzato soprattutto sulle prestazioni”, conclude.

Le Ferrari sperano devono reagire su un tracciato che ha portato delle soddisfazioni a Leclerc. “Non so se potrò vincere, quest’anno fatichiamo molto in qualifica. Stare davanti mi darebbe fiducia per la gara. È una pista che mi piace molto e che mi ha regalato tante soddisfazioni in qualifica in passato, ma quest’anno sarà più complicato“, dichiara il monegasco, che parla anche dei duelli con il compagno di box. “Sono contento di come abbiamo lottato, a volte io sono andato troppo oltre. In altri casi lo ha fatto lui, ma la cosa importante è parlarne. Siamo competitivi, vogliamo vincere entrambi e vogliamo farlo anche come squadra”, garantisce Leclerc, a caccia di un podio che manca dal GP del Belgio.

Hamilton, nonostante sia reduce dal primo zero stagionale, resta ottimista: “L’esecuzione e i risultati non sono stati dei migliori, ma gli aspetti positivi ci sono e ce li portiamo dietro. Cerchiamo di imparare dagli errori, possiamo migliorare. Sono entusiasta prima di questa gara, spero di avere dei weekend più puliti e di riuscire a trarre il massimo ogni volta”, è il pensiero del sette volte campione del mondo.

Lando Norris, dopo aver visto sfumare la vittoria a Madrid a causa della virtual safety car proverà a rifarsi a Baku. La McLaren spera anche in una rinascita di Oscar Piastri, che due anni fa vinse sul circuito azero. “C’è un rapporto di amore e odio con questa pista. Probabilmente qui ho fatto la mia miglior gara di sempre e anche la peggiore di sempre. La fiducia ha un ruolo fondamentale, devi spingere tanto al limite perché è un circuito cittadino. Spero che il mio risultato sia più simile al 2024”, sottolinea l’australiano, che non vince dal GP d’Olanda dello scorso anno. Verstappen è ormai ad una distanza siderale dalla lotta per il titolo, ma vuole trovare continuità dopo i due podi consecutivi di Monza e Madrid. Accanto a lui tornerà dall’infortunio Isak Hadjar, che ha rinnovato con la Red Bull fino al 2027: “È bello rientrare, non vedo l’ora di tornare a guidare. L’ultima volta che ho toccato il simulatore è stato a Budapest. È bello anche che ci sia stato l’annuncio del rinnovo con il team”, afferma il francese.

Domani si scende in pista a Baku: alle 10:30 con le FP1, mentre alle 14 via alle FP2.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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