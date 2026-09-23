23 Settembre 2026

Canale di Suez, Rabie “Navigazione regolare e ritorno dei servizi”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente dell’Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, ha confermato la piena operatività del Canale, sottolineando che la navigazione procede regolarmente e che l’Autorità è pronta a gestire eventuali situazioni di emergenza. Lo ha dichiarato Rabie durante un incontro con i rappresentanti di 20 tra le principali compagnie di navigazione e agenzie marittime.

Rabie ha sottolineato che le politiche tariffarie flessibili e il dialogo con i clienti hanno favorito il ritorno di numerosi servizi di navigazione al transito attraverso il Canale. Durante l’incontro sono stati discussi gli sviluppi regionali e il loro impatto sui programmi di navigazione. Rabie ha evidenziato inoltre che le tensioni geopolitiche hanno avuto ripercussioni sulle catene globali di approvvigionamento, aumentando i costi del carburante, i noli marittimi e le assicurazioni. I rappresentanti del settore hanno espresso apprezzamento per i servizi offerti dall’Autorità e per lo sviluppo delle infrastrutture, della flotta e dei cantieri navali. È stata inoltre proposta l’organizzazione di una conferenza marittima internazionale dedicata al settore.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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