Media “Scontri fra palestinesi e coloni israeliani in Cisgiordania”

IPA87476008 – Palestinians and international activists take part in clashes after Israeli settlers opened fire with live ammunition as the group accompanied Palestinian landowners to properties threatened with confiscation in the West Bank, on August 14, 2026. Activists also removed an Israeli star symbol and Israeli flags from a house previously seized by settlers. Photo by Mamoun Wazwaz apaimages//APAIMAGES_APA1390/Credit:Mamoun Wazwaz apaimages/SIPA/2608141845

TEL AVIV (ISRAELE)(ITALPRESS) – Secondo fonti palestinesi, sono scoppiati scontri tra i residenti palestinesi del villaggio di Silwad, in Cisgiordania, e alcuni coloni israeliani, in seguito al furto di bestiame perpetrato da questi ultimi durante la notte.

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che dei coloni hanno vandalizzato quattro veicoli e due abitazioni alla periferia di Mazra’a ash-Sharqiya, in Cisgiordania. Wafa segnala che prosegue la chiusura militare di Ramallah e della città di al-Bireh e che le forze israeliane hanno compiuto incursioni in diverse località della Cisgiordania, tra cui Betlemme, Nablus e Tulkarem.

La chiusura è stata imposta in seguito a una sparatoria avvenuta domenica presso una sorgente nella Cisgiordania centrale, nella quale è stato ucciso il colono Netanel Shakron.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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