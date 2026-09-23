Malta, Abela “Il commercio resta fondamentale per la prosperità economica”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS/MNA) – La crescita economica non dovrebbe essere valutata soltanto sulla base dei principali indicatori, ma anche in funzione delle opportunità che è in grado di creare per le persone. Lo ha affermato il primo ministro maltese Robert Abela intervenendo al Concordia Summit di New York, dove partecipa all’81 sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Abela ha sottolineato che, per uno Stato insulare come Malta, il commercio rappresenta una condizione essenziale per la prosperità, consentendo alle merci e ai servizi di attraversare i confini, agli investimenti di fluire e alla creazione di nuove opportunità.Secondo il premier maltese, l’economia globale sta attraversando una fase di trasformazione, caratterizzata dal cambiamento delle rotte commerciali, dalla revisione delle catene di approvvigionamento e dalle crescenti pressioni legate alla tecnologia e al clima.

Abela ha sottolineato che la resilienza non dovrebbe tradursi in protezionismo, ma nella costruzione di catene di approvvigionamento in grado di resistere agli shock e di partenariati capaci di ridurre le vulnerabilità senza creare nuove barriere.Il premier ha inoltre fatto riferimento a Malta Vision 2050, che punta a fare in modo che la crescita economica produca migliori opportunità, occupazione di maggiore qualità, competenze più solide e comunità sostenibili.

Parlando di intelligenza artificiale e commercio digitale, Abela ha affermato che queste tecnologie offrono alle economie più piccole nuove opportunità per raggiungere i mercati globali attraverso talento, agilità e idee. Ha tuttavia avvertito che il progresso tecnologico dovrebbe ampliare le opportunità anziché aggravare le disuguaglianze.

Nel corso di un separato incontro di alto livello all’Onu sui diritti dei bambini nell’era dell’intelligenza artificiale, Abela ha affermato che lo sviluppo dell’IA dovrebbe rimanere incentrato sulla persona e rispettare i diritti fondamentali.

Il primo ministro maltese ha inoltre partecipato a un incontro dedicato agli sviluppi in Medio Oriente, durante il quale ha ribadito il sostegno di Malta alla soluzione dei due Stati come percorso verso una pace duratura nella regione.

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(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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