Egitto, Abdelatty incontra Grossi: al centro dei colloqui il dossier nucleare iraniano

NEW YORK (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha incontrato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, a margine dei lavori dell’81ª sessione dell’Assemblea generale dell’Onu.

Al centro dei colloqui gli sviluppi regionali, in particolare il dossier nucleare iraniano. Abdelatty ha sottolineato l’importanza di sostenere il percorso diplomatico e gli sforzi per contenere l’escalation, privilegiando le soluzioni politiche e diplomatiche per preservare la sicurezza e la stabilità regionali.

I due hanno inoltre discusso della cooperazione tra Egitto e Aiea e dei risultati della 70ª Conferenza generale dell’Agenzia, svoltasi a Vienna dal 14 al 18 settembre. Abdelatty ha evidenziato l’importanza del sostegno agli usi pacifici dell’energia nucleare e al rafforzamento del regime di non proliferazione.

Il ministro ha infine espresso l’auspicio che la prossima Conferenza Onu per l’istituzione di una zona libera da armi nucleari e altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente, prevista a New York a novembre, contribuisca agli sforzi per rafforzare il regime di non proliferazione nella regione.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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