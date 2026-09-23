23 Settembre 2026

Campania, protesta del centrodestra in Regione: “Mancano le risposte alle interrogazioni”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-23-at-13.36.39.jpeg

NAPOLI (ITALPRESS) – I consiglieri del centrodestra della Regione Campania hanno occupato il piano degli uffici del presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi esponendo cartelli. La protesta è stata organizzata per stigmatizzare la mancata risposte alle interrogazioni e alle prerogative del Consiglio.

“Abbiamo inoltrato centinaia di interrogazioni su questioni centrali della vita dei cittadini in questa regione: ambiente, sanità, trasporti. Non sono nostri esercizi retorici ma è la voce dei cittadini su fatti che implicano la qualità della vita sui quali è doveroso dare risposte”. Lo dichiara il capo dell’opposizione Gennaro Sangiuliano insieme ai capigruppo del centrodestra Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pesacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna. 

-Foto ufficio stampa Sangiuliano-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

unnamed-2026-09-23T112238.231.jpg

Malta, Abela “Il commercio resta fondamentale per la prosperità economica”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
1783606224_Abdelatty.jpg

Egitto, Abdelatty incontra Grossi: al centro dei colloqui il dossier nucleare iraniano

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
Foto-1-2.jpeg

Napoli, in fuga per 10 giorni con accusa di stalking: 53enne viene ritrovato e arrestato

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
Cisgiordania-3.jpg

Media “Scontri fra palestinesi e coloni israeliani in Cisgiordania”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
FTG_IPA68641774-e1765793945687.jpg

Mariah Carey in concerto l’8 dicembre a Malta

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
sahara.jpg

Sahara, Cile e Panama riconoscono la sovranità del Marocco

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026

Ultimissime

WhatsApp-Image-2026-09-23-at-13.36.39.jpeg

Campania, protesta del centrodestra in Regione: “Mancano le risposte alle interrogazioni”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
20260923_1460.jpg

Frattesi “In azzurro il Mancini di sempre, gruppo nuovo e con qualità”

redazione 23 Settembre 2026
unnamed-2026-09-23T112238.231.jpg

Malta, Abela “Il commercio resta fondamentale per la prosperità economica”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
Yamal.jpg

Yamal “Pallone d’Oro? Non contano i gol, ma far divertire la gente”

redazione 23 Settembre 2026
1783606224_Abdelatty.jpg

Egitto, Abdelatty incontra Grossi: al centro dei colloqui il dossier nucleare iraniano

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026