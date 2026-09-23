23 Settembre 2026

Onu, il Marocco candidato al Consiglio di Sicurezza per il biennio 2028-2029

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Marocco ha ufficialmente annunciato la propria candidatura a un seggio di membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mandato 2028-2029. L’annuncio è stato fatto dal ministro degli Affari Esteri marocchino, Nasser Bourita, intervenendo a New York al dibattito generale dell’81ª sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU.

Bourita ha sottolineato che la candidatura riflette la volontà del Regno di continuare a contribuire “con efficacia e responsabilità” al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nel rispetto del diritto internazionale, della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale degli Stati.

Secondo il capo della diplomazia marocchina, la candidatura si inserisce nella visione di Re Mohammed VI volta a consolidare il ruolo del Marocco quale attore di stabilità e partner affidabile sulla scena internazionale. Rabat intende mettere la propria esperienza diplomatica al servizio della sicurezza collettiva e del multilateralismo, contribuendo ai tre pilastri indicati dal Regno: pace e sicurezza internazionali, sviluppo sostenibile e primato del diritto.

Il Marocco ha già ricoperto per tre volte un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nei mandati 1963-1964, 1992-1993 e 2012-2013.

-Foto Map-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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