Corriere dello Sport: “Napoli, riecco McTominay: oggi il primo allenamento dopo l’intervento al cuore”

Riecco Scott McTominay. Non ancora insieme ai compagni, ma il ritorno in campo si avvicina. Il centrocampista scozzese è pronto a iniziare il percorso che dovrà riportarlo gradualmente a disposizione di Massimiliano Allegri dopo l’intervento al cuore dello scorso 8 settembre.

Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, McTominay dovrebbe svolgere oggi il primo allenamento individuale dopo circa due settimane di riposo. Un passaggio importante per il Napoli e soprattutto per Allegri, che aspetta di recuperare uno degli uomini più importanti della propria squadra.

McTominay riparte dopo l’ablazione

McTominay si è sottoposto a una procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo il necessario periodo di riposo, lo scozzese può ora cominciare gradualmente a lavorare.

Il Napoli, però, non ha alcuna intenzione di forzare i tempi.

Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il centrocampista sarà seguito e monitorato giorno dopo giorno. Il ritorno con il gruppo e successivamente quello in partita avverranno soltanto quando McTominay sarà pronto, avrà recuperato la condizione necessaria e soprattutto si sentirà nelle condizioni di farlo.

Nel mirino il Frosinone, ma senza fretta

Non è stata quindi stabilita una data rigida per il rientro.

Il programma prevede innanzitutto la ripresa degli allenamenti, quindi un lavoro specifico per recuperare progressivamente ritmo e intensità. Soltanto dopo verranno fatte le valutazioni necessarie per capire quando potrà tornare realmente a disposizione di Allegri.

La speranza è quella di rivederlo per la partita contro il Frosinone del 10 ottobre, ma senza alcuna necessità di accelerare.

Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport evidenzia come il recupero di McTominay rappresenti un passaggio fondamentale per Allegri, che ha bisogno di ritrovare uno dei suoi uomini di riferimento ma è consapevole della necessità di gestirne il ritorno con la massima prudenza.

Niente Scozia, lavorerà a Castel Volturno

McTominay non è stato convocato dalla Scozia per gli impegni di Nations League contro Slovenia, Svizzera, Macedonia del Nord e nuovamente Slovenia.

Una scelta inevitabile che, allo stesso tempo, consentirà al centrocampista di rimanere a Castel Volturno e concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso di recupero.

Come riferisce ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, lo scozzese potrà seguire un programma costruito appositamente sulle sue esigenze, senza gli impegni e le pressioni legate alla Nazionale.

Il conto alla rovescia è dunque cominciato. Oggi il primo passo con il ritorno all’allenamento individuale, poi il graduale aumento dei carichi e infine il rientro in gruppo. Il Napoli spera di riavere McTominay contro il Frosinone, ma la priorità è una sola: riportarlo in campo soltanto quando sarà completamente pronto.