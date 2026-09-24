24 Settembre 2026

Yemen, un drone Usa colpisce due esponenti Al-Qaeda a Hadramawt

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Un drone ritenuto statunitense ha colpito ieri sera due persone sulla costa del distretto di Brum Mayfa’a, nella provincia di Hadramawt, nell’est dello Yemen. Secondo fonti di sicurezza, citate dalla Tv al Arabiya, l’attacco è avvenuto nella città di Brum Mayfa’a, a ovest di Mukalla, e ha causato la morte di un individuo e il ferimento di un altro.

Il giornalista e ricercatore yemenita specializzato in movimenti islamisti estremisti, Muhammad bin Faysal, ha riferito su X che l’incursione aerea avrebbe preso di mira un elemento davanti al mare, nei pressi dell’ufficio di sicurezza e del molo di sbarco dei pescatori nella zona di Brum, a Mukalla.

Secondo le prime informazioni, la persona colpita sarebbe Suleiman Said al-Muhammadi, intercettato dopo un incontro sullo stesso luogo con altri elementi jihadisti.

Al-Muhammadi, secondo una fonte di sicurezza, si spostava tra Marib, la valle di Hadramawt e Mukalla. Era collegato al leader di Al-Qaeda noto come “Abu al-Layth al-Hadrami” all’interno di una cellula impegnata nel coordinamento logistico tra Yemen e Somalia, nella pianificazione di operazioni a Mukalla (tra cui un attacco al carcere centrale e il tentativo di far evadere detenuti dell’organizzazione) e nella collaborazione con pescatori locali per il monitoraggio delle navi sulla rotta marittima internazionale.

Fonti locali hanno confermato che uno dei due era originario della zona, mentre l’identità del secondo non è ancora chiara: il cadavere è risultato carbonizzato e si ritiene possa trattarsi di un comandante sul campo di Al-Qaeda. Gli abitanti hanno riferito che la drone aveva sorvolato Brum e le sue coste fin dal pomeriggio prima di colpire in serata.

Finora nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dalle autorità. Secondo dati precedenti, nel corso del 2025 Al-Qaeda in Yemen ha perso oltre 16 leader a causa di attacchi aerei, assassinii e attentati con ordigni esplosivi, segnale di un progressivo indebolimento della sua struttura dirigenziale.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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