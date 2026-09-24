24 Settembre 2026

Malta, i voli commerciali in aumento del 12%

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha registrato ad agosto il secondo maggiore aumento dei voli commerciali nell’Unione europea rispetto allo stesso mese del 2025, secondo i dati Eurostat.

I voli commerciali da e per Malta sono aumentati del 12% su base annua, alle spalle della Slovacchia, che ha registrato un incremento del 37%. Al terzo posto l’Estonia, con una crescita dell’8%. Nello stesso periodo, otto Paesi dell’Ue hanno registrato una diminuzione dei voli commerciali.

Il calo più marcato è stato rilevato in Austria (-4,7%), seguita da Cipro (-3%) e Germania (-2,4%). Nel complesso, nell’Ue i voli commerciali sono aumentati di circa il 2% rispetto ad agosto 2025. I dati confermano il rafforzamento del traffico aereo durante la stagione estiva: tutti i mesi compresi tra giugno e agosto hanno registrato aumenti significativi rispetto agli anni precedenti.

Per voli commerciali si intendono quelli effettuati per il trasporto di passeggeri, merci o posta. L’aumento del traffico aereo coincide con una forte crescita degli arrivi turistici a Malta.

Secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica ad agosto il numero di turisti è aumentato di circa il 12% rispetto allo stesso mese del 2024.

La crescita degli arrivi mantiene aperto, tuttavia, il dibattito sull’effettivo aumento della spesa dei visitatori durante il soggiorno a Malta.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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