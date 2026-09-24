24 Settembre 2026

Libia, Dabaiba riceve il capo di stato maggiore dell’Esercito tunisino

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
IPA_Agency_IPA64035796.jpg

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il primo ministro e ministro della Difesa libico, Abdelhamid Dabaiba, ha ricevuto il capo di stato maggiore dell’Esercito tunisino, generale Mohamed Ghoul, alla presenza del capo di stato maggiore dell’Esercito libico, generale Salah al-Din al-Namroush.

Secondo quanto riportato dal Governo di Unità Nazionale libico su Facebook, l’incontro ha affrontato il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i due paesi nei settori militare e di sicurezza, discutendo dossier di interesse comune, in particolare la sicurezza delle frontiere comuni, la lotta al terrorismo, l’addestramento e lo scambio di competenze.

Le due parti hanno sottolineato l’importanza di continuare il coordinamento e sviluppare la cooperazione per rafforzare la sicurezza e la stabilità dei due paesi.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Agenzia_Fotogramma_FGR3423268ok.jpg

Malta, i voli commerciali in aumento del 12%

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
Tunisia-presidente-Saied-1.jpg

Ebola, il presidente della Tunisia Saied ordina l’invio di aiuti medici in Repubblica Democratica del Congo

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
Macron-1.jpg

Macron all’Onu: “Hamas non ha mai operato in Cisgiordania”. La replica di Israele: “Parole sconcertanti”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-23-at-13.54.23.jpeg

Onu, il Marocco candidato al Consiglio di Sicurezza per il biennio 2028-2029

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
Canale-Suez-container.jpg

Canale di Suez, Rabie “Navigazione regolare e ritorno dei servizi”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026
1790175903_sahara.jpg

Sahara, Bourita “Svolta storica, ora una soluzione definitiva”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026

Ultimissime

IPA_Agency_IPA64035796.jpg

Libia, Dabaiba riceve il capo di stato maggiore dell’Esercito tunisino

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
Agenzia_Fotogramma_FGR3423268ok.jpg

Malta, i voli commerciali in aumento del 12%

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
Tunisia-presidente-Saied-1.jpg

Ebola, il presidente della Tunisia Saied ordina l’invio di aiuti medici in Repubblica Democratica del Congo

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
20260924_0001.jpg

Italvolley fuori ai quarti all’Europeo, Finlandia vince al tie-break

redazione 24 Settembre 2026
Macron-1.jpg

Macron all’Onu: “Hamas non ha mai operato in Cisgiordania”. La replica di Israele: “Parole sconcertanti”

Anna Gaia Cavallo 23 Settembre 2026