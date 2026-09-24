Corriere dello Sport: “Favasuli carica il Napoli: «Siamo fortissimi e lo dimostreremo. Con Allegri posso solo crescere»”

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Favasuli è attualmente in ritiro con l’Italia Under 21 in vista delle qualificazioni europee contro Armenia, il primo ottobre, e Polonia, il 5. Intervenuto in conferenza stampa dal CPO di Tirrenia, il giocatore del Napoli ha parlato del percorso che lo ha portato rapidamente ai massimi livelli.

«A volte hai dei sogni che pensi siano inarrivabili, ma se ci metti tutto te stesso provando a migliorare giorno dopo giorno allora può succedere che quei sogni si realizzino. Per me questo è un punto di partenza, voglio continuare a fare sempre di più».

Dalla Champions all’assist per Lobotka

Favasuli ha impiegato pochissimo per conquistare l’attenzione dei tifosi azzurri. Prima l’esordio sprint contro l’Arsenal in Champions League, poi l’assist per Lobotka contro il Bologna, festeggiato anche con l’abbraccio di De Bruyne, e infine il gol sfiorato al Franchi contro la Fiorentina in una partita dal sapore particolare per lui.

Il giovane azzurro ha analizzato anche la partenza complicata della squadra.

«Abbiamo avuto un calendario difficile, ma ogni gara va analizzata. Con l’Inter abbiamo perso tre punti, abbiamo sbagliato qualcosina ma abbiamo dimostrato che siamo di quel livello».

Favasuli non ha dubbi sulle possibilità di risalita del Napoli: «Sono convinto che dopo la sosta saremo una squadra forte che andrà nei posti che merita. Ripeto, siamo fortissimi e lo dimostreremo: di questo sono certo. E dopo la sosta recuperiamo anche diversi giocatori e quindi questo stop sarà utile per riavere tutti o quasi a disposizione».

«Allegri mi sta dando tantissimo»

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea anche il rapporto che si sta creando tra Favasuli e Allegri. Il tecnico lo ha utilizzato in questo avvio di stagione anche da esterno alto al posto di Politano, concedendogli progressivamente spazio e responsabilità.

Il giudizio del giocatore sull’allenatore è netto.

«Allegri mi sta dando tantissimo e sicuro che col passare dei mesi mi darà sempre di più, è un allenatore e un uomo fortissimo, ha una mentalità vincente e con lui, ripeto, posso solo crescere».

Dal Catanzaro alla Nazionale

Alla base dell’esplosione di Favasuli c’è anche l’esperienza maturata al Catanzaro. Un passaggio che il giocatore considera fondamentale per la propria crescita, così come il rapporto costruito con il ct Baldini.

«Il percorso col Catanzaro è stato molto importante così come l’esperienza col ct Baldini. La convocazione in Nazionale maggiore è stata la ciliegina sulla torta, un sogno, e mi ha dato quella carica in più per dire che potevo farcela».

Come riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Favasuli ha riservato parole particolarmente importanti al commissario tecnico.

«Il ct è stato unico, incredibile per tutti noi. Forse nessun altro ci avrebbe convocato per l’Italia. Per noi farebbe davvero tutto e l’ha fatto. Crede davvero in noi e lui è il nostro punto di forza».

Il talento del Napoli ha poi proseguito: «Ci fa credere tanto in noi stessi, quando parla resto a bocca aperta, alimenta i nostri sogni, è un uomo incredibile oltre che un allenatore fortissimo. Il mio è stato un percorso lungo ma sono davvero contento della strada intrapresa e del mio inizio di stagione».

«I giovani italiani ci sono e sono forti»

Il discorso si è infine allargato al movimento italiano e allo spazio concesso alle nuove generazioni. Favasuli vede segnali di cambiamento e chiede maggiore fiducia nei confronti dei giovani.

«Sentiamo che l’aria sta un po’ cambiando. Anche leggendo le statistiche ne stanno giocando molti di più in questo avvio di stagione. E rinnovo la mia stima a Baldini e al suo coraggio con la convocazione in Nazionale maggiore. I giovani italiani ci sono e sono forti, vanno solo fatti giocare».

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Favasuli continua dunque a vivere una crescita rapidissima senza considerare raggiunto alcun traguardo definitivo. Dalla Serie B alla Champions e fino alla Nazionale maggiore, ogni tappa diventa per lui un nuovo punto di partenza.

Adesso c’è l’Under 21, poi tornerà il Napoli. Con una certezza dichiarata dallo stesso Favasuli: dopo la sosta gli azzurri vogliono cambiare passo e dimostrare sul campo tutto il proprio valore.