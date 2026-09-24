Ue, nuova iniziativa per promuovere l’occupazione femminile nel Mediterraneo

January 11, 2022, Brussels, Belgium: European Union’s flags flutter at half mast outside the European Commission headquarters in honor of European Parliament President David Sassoli in Brussels, Belgium, January 11, 2022. Sassoli died of immune complication in a hospital in Italy on January 11, 2022.

(Credit Image: Valeria Mongelli/ZUMA Press Wire)

Pictured: GV,General View

Ref: SPL5284016 110122 NON-EXCLUSIVE

Picture by: Valeria Mongelli/Zuma / SplashNews.com

Splash News and Pictures

USA: +1 310-525-5808

London: +44 (0)20 8126 1009

Berlin: +49 175 3764 166

[email protected]

World Rights, No Argentina Rights, No Austria Rights, No Belgium Rights, No China Rights, No Czechia Rights, No Finland Rights, No France Rights, No Germany Rights, No Hungary Rights, No Japan Rights, No Mexico Rights, No Netherlands Rights, No Norway Rights, No Peru Rights, No Portugal Rights, No Slovenia Rights, No Sweden Rights, No Switzerland Rights, No Taiwan Rights, No United Kingdom Rights

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Oggi la Commissione europea ha lanciato una nuova iniziativa volta a promuovere l’occupazione femminile in tutto il Medio Oriente e il Nord Africa. La “Surging Women’s Employment”, iniziativa faro del Patto per il Mediterraneo, mobiliterà 25 milioni di euro, di cui 10 milioni a carico dell’UE, per contribuire alla creazione di 500 mila nuovi posti di lavoro per le donne.

L’iniziativa mira a contribuire all’aumento del tasso di occupazione femminile nella regione del 5% entro il 2030. L’iniziativa è stata presentata dalla Commissaria per il Mediterraneo Dubravka Suica durante un evento organizzato con UN Women a margine della settimana di alto livello della 81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

“L’emancipazione economica delle donne non riguarda solo la parità: significa valorizzare i talenti, promuovere la crescita e creare società più prospere in tutto il Mediterraneo. Attraverso il Patto per il Mediterraneo, stiamo trasformando questa ambizione in azione. L’iniziativa mira a contribuire alla creazione di 500 000 posti di lavoro per le donne e ad aumentare del 5% l’occupazione femminile entro il 2030, investendo nelle competenze, nell’imprenditorialità e nelle opportunità”, ha detto.

La partecipazione delle donne al mercato del lavoro in Medio Oriente e Nord Africa è rimasta in media intorno al 20% per oltre due decenni. Ridurre il divario occupazionale tra donne e uomini potrebbe far aumentare il PIL della regione fino al 60%, contribuendo al contempo a rafforzare la produttività, l’innovazione e la resilienza economica.

Attraverso l’iniziativa “Surging Women’s Employment”, l’UE collaborerà con UN Women e altri partner per ampliare le opportunità economiche per le donne, concentrandosi sulle competenze, sull’imprenditorialità e sulla creazione di posti di lavoro. L’iniziativa sosterrà riforme volte a favorire una crescita trainata dal settore privato, coinvolgerà le imprese nell’ampliamento dell’occupazione femminile e contribuirà a creare nuove opportunità di lavoro nei settori con un forte potenziale di sviluppo, tra cui l’assistenza alla persona, la transizione verde, la scienza e la tecnologia.

Si tratta di uno dei numerosi progetti previsti dal Patto per il Mediterraneo, il piano della Commissione che pone gli investimenti nelle persone, nelle competenze e nelle opportunità economiche al centro di relazioni più solide tra l’UE e i suoi partner mediterranei.

L’iniziativa si basa sui crescenti sforzi volti a rafforzare la partecipazione economica delle donne nella regione. Oltre 900 imprese hanno sottoscritto i principi sull’emancipazione delle donne, mentre UN Women e i suoi partner hanno contribuito alla riforma di 20 leggi negli Stati arabi a sostegno della partecipazione economica delle donne.

La parità e l’emancipazione delle donne sono priorità trasversali del Patto per il Mediterraneo e costituiscono parte integrante dell’azione esterna dell’UE in Medio Oriente e Nord Africa.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+