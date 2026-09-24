24 Settembre 2026

22enne ferito da un colpo di pistola a Napoli, indagini su un presunto tentativo di rapina

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – Un 22enne di Miano è stato ferito ieri sera da un colpo di pistola ed è stato trasportato al CTO di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Vomero. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 22enne sarebbe stato colpito allo stinco della gamba destra durante un tentativo di rapina. L’episodio è avvenuto in via Dietro la Vigna. Sul luogo indicato, tuttavia, non sarebbero stati trovati bossoli né tracce di sangue. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire con esattezza dove sia avvenuto il ferimento.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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