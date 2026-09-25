Ucraina, Abela ribadisce il sostegno di Malta per una pace giusta e duratura

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela, ha ribadito il sostegno di Malta alla sovranità, all’indipendenza e all’integrità territoriale dell’Ucraina, intervenendo al sesto vertice della Piattaforma internazionale per la Crimea a New York. Nel suo intervento, Abela ha condannato l’occupazione russa della Crimea, ribadendo la posizione di Malta secondo cui le azioni che compromettono la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati violano i principi della Carta delle Nazioni Unite. Il premier ha inoltre richiamato l’attenzione sulla situazione delle persone che vivono nei territori occupati, compreso il trasferimento e la deportazione illegale di bambini ucraini. “La giustizia per le vittime e la responsabilità di coloro che violano il diritto internazionale sono essenziali per costruire una pace duratura”, ha dichiarato Abela.

Il primo ministro ha inoltre confermato il sostegno di Malta al lavoro dei tribunali e delle corti internazionali e degli altri meccanismi di accertamento delle responsabilità, sottolineando che una pace duratura deve fondarsi sulla Carta delle Nazioni Unite e sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati. Il premier ha infine ribadito l’impegno di Malta a collaborare con i partner internazionali per perseguire una pace giusta e duratura, fondata sul rispetto della sovranità, dell’integrità territoriale e del diritto internazionale.

– foto Dipartimento per l’Informazione –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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