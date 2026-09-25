25 Settembre 2026

Libia, Menfi annuncia comitato nazionale per la tregua e la candidatura a un seggio Onu

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
Mohamed-al-Menfi.jpg

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha dichiarato all’assemblea generale dell’Onu che dopo anni di divisione politica e tensioni che hanno logorato il Paese, ora l’obiettivo è giungere a uno Stato unito e sovrano le cui istituzioni traggono legittimità dalla volontà del popolo. La strada è il ritorno al popolo attraverso meccanismi costituzionali, legali, referendum ed elezioni libere ed eque. Inoltre, la visione della Libia per le relazioni esterne è chiara: non scambiare un’influenza con un’altra, né un asse con un altro, né una dipendenza con un’altra, ma relazioni forti con il mondo arabo e i vicini, il recupero del ruolo naturale della Libia in Africa e una partnership strategica equilibrata con il Mediterraneo e lo spazio internazionale.

Il presidente del Consiglio Presidenziale libico ha anche annunciato l’istituzione di un comitato nazionale per la distensione e la costruzione della pace preparando un ambiente sicuro per il processo politico ed elettorale, invitando tutte le parti libiche e l’Onu a sostenerlo. Ha inoltre annunciato la candidatura della Libia a un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza per il 2028-2029 per il seggio africano, sottolineando che non è una semplice ambizione diplomatica ma la volontà di restituire alla Libia il suo ruolo naturale e di contribuire a un sistema internazionale più equo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Saied.jpg

Tunisia, il presidente Saied richiama le banche a contrastare il caro prezzi

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
abela.jpg.jpeg

Ucraina, Abela ribadisce il sostegno di Malta per una pace giusta e duratura

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
Screenshot-2026-09-24-122134.jpg

Sahara, cresce il sostegno internazionale al Piano di autonomia proposto dal Marocco

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
Fratini.jpeg

Tunisia, Fratini “Al Comites servono più risorse e voto telematico sicuro”

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
CC-napoli.jpg

Insetti e vermi nel cibo per bambini in strutture socio-assistenziali di Caivano, una denuncia / Video

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026
IMG_3665.jpeg

Malta, la città di Victoria sarà una delle due Capitali europee della Cultura per il 2031

Anna Gaia Cavallo 24 Settembre 2026

Ultimissime

Mohamed-al-Menfi.jpg

Libia, Menfi annuncia comitato nazionale per la tregua e la candidatura a un seggio Onu

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-25 072609

Gazzetta dello Sport: “Napoli, riecco McTominay: con Scott si vince di più. Allegri ritrova il suo totem”

redazione 25 Settembre 2026
803151514_1486358496845895_6599434832599687728_n

Corriere dello Sport: “Napoli, riecco McTominay: con Scott in campo vince il 59%. Allegri studia il nuovo ruolo”

redazione 25 Settembre 2026
969217_1732486853523_thumb_494.0000001

Corriere dello Sport: “Ghoulam: «Napoli nel cuore. Con Sarri volevamo svuotare gli stadi, oggi gli azzurri sono un passo indietro»”

redazione 25 Settembre 2026
Saied.jpg

Tunisia, il presidente Saied richiama le banche a contrastare il caro prezzi

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026