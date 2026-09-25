Libia, Menfi annuncia comitato nazionale per la tregua e la candidatura a un seggio Onu

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Menfi, ha dichiarato all’assemblea generale dell’Onu che dopo anni di divisione politica e tensioni che hanno logorato il Paese, ora l’obiettivo è giungere a uno Stato unito e sovrano le cui istituzioni traggono legittimità dalla volontà del popolo. La strada è il ritorno al popolo attraverso meccanismi costituzionali, legali, referendum ed elezioni libere ed eque. Inoltre, la visione della Libia per le relazioni esterne è chiara: non scambiare un’influenza con un’altra, né un asse con un altro, né una dipendenza con un’altra, ma relazioni forti con il mondo arabo e i vicini, il recupero del ruolo naturale della Libia in Africa e una partnership strategica equilibrata con il Mediterraneo e lo spazio internazionale.

Il presidente del Consiglio Presidenziale libico ha anche annunciato l’istituzione di un comitato nazionale per la distensione e la costruzione della pace preparando un ambiente sicuro per il processo politico ed elettorale, invitando tutte le parti libiche e l’Onu a sostenerlo. Ha inoltre annunciato la candidatura della Libia a un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza per il 2028-2029 per il seggio africano, sottolineando che non è una semplice ambizione diplomatica ma la volontà di restituire alla Libia il suo ruolo naturale e di contribuire a un sistema internazionale più equo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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