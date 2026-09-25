25 Settembre 2026

Egitto-Iran, colloquio tra Abdelatty e Araghchi a New York su de-escalation nel Golfo

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdelatty, ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, a margine degli incontri di alto livello della 81ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo ha reso noto il portavoce del ministero egiziano degli Esteri, Nader Zaki.

I colloqui hanno riguardato gli ultimi sviluppi regionali e gli sforzi volti a contenere le tensioni e favorire la de-escalation.

Abdelatty ha sottolineato l’importanza di garantire la libertà e la sicurezza della navigazione internazionale e di rispettare la sicurezza e la stabilità dei Paesi del Golfo e di tutti gli Stati della regione.

Il ministro egiziano ha inoltre ribadito la necessità di tornare al dialogo e rilanciare il percorso diplomatico attraverso i negoziati tra Stati Uniti e Iran, sottolineando che ciò è necessario per porre fine alla crisi attuale e all’escalation nella regione.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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