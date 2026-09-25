25 Settembre 2026

Esami clinici conclusi, due differenti infezioni virali per Goggia

redazione 25 Settembre 2026
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IPA73277709 – Mandatory Credit: Photo by Action Press/Shutterstock (16785555z).Sofia GOGGIA, ITA, bib number 8, Winner Photo, Action Photo, Women’s Super Gat Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Lillehammer, Norway, 2026-03-22, Photo Credit: action press Marius Gulliksrud.Audi FIS Ski World Cup 2025-26 in Lillehammer, Norway – 22 Mar 2026

MILANO (ITALPRESS) – Sofia Goggia ha concluso una serie di esami clinici approfonditi presso la Casa di Cura La Madonnina e l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che, sommate una con l’altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando all’atleta un forte stato di debilitazione.

La fuoriclasse bergamasca, vincitrice della medaglia d’oro in supergigante e della Coppa del Mondo di supergigante nella passata stagione, era stata costretta ad interrompere il raduno argentino di Ushuaia per un malore lo scorso 12 settembre, decidendo, d’accordo con la Commissione Medica Fisi presieduta da Andrea Panzeri, di rientrare in Italia per sottoporsi agli accertamenti del caso. La campionessa lombarda ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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