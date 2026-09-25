F1, Russell in pole a Baku davanti a Leclerc. Antonelli sbaglia, partirà 16esimo

IPA88951747 – September 24, 2026, Baku, Azerbaijan: George Russell (GBR) (Mercedes-AMG Petronas F1 Team) during free practice 2 of the Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026 at the Baku City Circuit. (Credit Image: © Luca Martini/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – George Russell non sbaglia e conquistata la pole position (12^ in carriera) nel Gran Premio di Azerbaijan 2026 di Formula 1. Il pilota britannico della Mercedes domina la qualifica firmando un incredibile crono in 1’42″526 e rifilando quasi un secondo di margine al monegasco della Ferrari Charles Leclerc (+0″837), che scatterà dalla prima fila. Un vantaggio importante per Russell, poiché il compagno di scuderia con cui è in lotta per il titolo, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli, partirà sedicesimo in seguito all’incidente che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla qualifica.

Terzo posto per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (+0″838) che, dopo una stagione in ombra, piazza un importante colpo su un tracciato che lo ha visto vincitore nel 2024. L’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton non riesce ad andare oltre un sesto posto a +1″332 da Russell, alle spalle della Red Bull del francese Isack Hadjar e della McLaren del britannico e iridato in carica Lando Norris. Delude anche l’olandese Max Verstappen (RedBull), che sarà costretto a scattare dall’ottava casella dietro all’Alpine del francese Pierre Gasly. Completano la top 10 lo spagnolo Carlos Sainz (Williams) e l’argentino Franco Colapinto (Alpine). Domani l’appuntamento con la gara di Baku è alle 13.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila1. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’42″526alla media di 201.783 km/h2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’43″3632a fila3. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’43″3644. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’43″5003a fila5. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’43″6726. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’43″8584a fila7. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’44″0478. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’44″0815a fila9. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’44″56610. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’44″9636a fila11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’44″77512. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’44″8607a fila13. Alexander Albon (Tha) Williams 1’45″00114. Esteban Ocon (Fra) Haas 1’45″0168a fila15. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’45″10616. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes no time9a fila17. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’45″79918. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’45″92010a fila19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’46″59320. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’46″65811a fila21. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’47″37722. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’48″290

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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