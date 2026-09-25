“Un Consiglio: lo sport”, prove gratuite e screening al Parco della Pace a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 27 settembre alle ore 11,30 ci sarà il taglio del nastro della Giornata “Un Consiglio: lo sport”, presso il Parco della Pace del Consiglio regionale del Lazio (ingresso in Via della Pisana 1301). Si tratta di un vero villaggio dello sport, aperto e rivolto a tutti (domenica dalle 10 alle 19), dove si potranno conoscere e provare gratuitamente numerose discipline sportive, con la guida di tecnici qualificati e delle associazioni presenti sul territorio. Una manifestazione promossa per valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita personale e collettiva, oltre a essere uno straordinario momento di inclusione e aggregazione sociale. La finalità è anche quella di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.

Lo sport è importante anche per la salute e il benessere, rientrando in un sano e corretto stile di vita. Per questo, ci sarà anche uno spazio dedicato alla prevenzione, grazie alla disponibilità dell’ordine dei farmacisti di Roma, di Banca delle visite e di Banca dello Sport. Verranno eseguiti screening (del colon retto, posturali, glicemia); misurazione pressione e saturazione. L’iniziativa è promosso dal Consiglio Regionale e realizzata grazie alla collaborazione con l’Unione Sportiva europea APS, con il patrocinio, tra gli altri, dei Municipi XI e XII di Roma, Sport e Salute, Coni Lazio, Opes.

AURIGEMMA “DOMENICA GIORNATA SPORT, MOMENTO INCLUSIONE E AGGREGAZIONE”

“Lo sport è uno strumento di crescita personale e collettiva, oltre a essere un importante momento di inclusione e aggregazione sociale. Rientra poi in un sano e corretto stile di vita, favorendo il benessere psicofisico. Per questi motivi, abbiamo deciso di organizzare la giornata “Un Consiglio: lo sport”, che si terrà domenica 27 settembre presso il Parco della Pace del Consiglio regionale del Lazio (ingresso in Via della Pisana 1301): alle ore 11,30, ci sarà il taglio del nastro. È previsto anche uno spazio dedicato alla prevenzione, grazie alla disponibilità dell’ordine dei farmacisti di Roma, di Banca delle Visite e di Banca dello Sport. Si tratta di un vero villaggio dello sport che punta anche a sensibilizzare al rispetto dell’ambiente: all’evento, aperto e rivolto a tutti, si potranno conoscere e provare gratuitamente numerose discipline sportive, con la guida di tecnici qualificati e delle associazioni presenti sul territorio. Colgo l’occasione per ringraziare l’Unione Sportiva europea APS per l’iniziativa, e tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione, a partire dai Municipi XI e XII di Roma, Sport e Salute, Coni Lazio, Opes”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che sarà presente all’iniziativa.

– foto Presidenza consiglio Regionale Lazio –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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