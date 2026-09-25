Il volo Pisa-Prestwick di Malta Air atterra a Manchester con carburante sufficiente per 6 minuti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un volo Malta Air da Pisa a Prestwick è atterrato a Manchester con carburante sufficiente per appena sei minuti di volo, dopo una serie di segnalazioni di windshear e un problema nelle comunicazioni relativo alla richiesta di diversione. Secondo un rapporto pubblicato dall’Air Accidents Investigation Branch (AAIB), il Boeing 737-800 della Malta Air, volo FR 3418, aveva a bordo carburante residuo per soli sei minuti quando è finalmente atterrato all’aeroporto di Manchester, dopo che l’equipaggio aveva lanciato una chiamata di emergenza per carburante. Il Boeing 737-800, con 171 persone a bordo, era decollato dall’aeroporto internazionale di Pisa alle 15:28 del 3 ottobre dello scorso anno. Il volo aveva rinunciato a due tentativi di atterraggio a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle segnalazioni di windshear, prima di chiedere di essere dirottato su Manchester. La richiesta era stata inizialmente respinta perché, secondo quanto riferito, l’aeroporto era “troppo affollato”. L’aereo aveva quindi iniziato la diversione verso Edimburgo, dove l’equipaggio aveva incontrato un terzo episodio di windshear e lanciato una chiamata di emergenza per carburante. Secondo il rapporto dell’AAIB, l’aereo è infine atterrato a Manchester alle 19:52 con 363 chilogrammi di carburante residuo, una quantità equivalente a meno di sei minuti di volo.

La riserva finale di carburante prevista per l’aeromobile era di 1.100 chilogrammi. Gli investigatori hanno rilevato che, qualora fosse stato necessario effettuare un ulteriore go-around, è improbabile che il carburante disponibile sarebbe stato sufficiente. L’AAIB ha inoltre stabilito che il rifiuto iniziale della richiesta di diversione sembrava essere stato causato da un’interruzione nelle comunicazioni interne all’aeroporto di Manchester. Dopo l’incidente, l’aeroporto di Manchester ha riesaminato le proprie procedure e ribadito che le richieste di diversione devono essere accettate quando l’aeroporto dispone della capacità necessaria.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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