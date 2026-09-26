26 Settembre 2026

Sahara Occidentale, il Perù sostiene la sovranità del Marocco e annuncia l’apertura di un consolato a Dakhla

Anna Gaia Cavallo 26 Settembre 2026
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Perù ha espresso il proprio sostegno all’integrità territoriale del Marocco e alla sua sovranità sul Sahara, annunciando al contempo la decisione di aprire un consolato nella città di Dakhla. La posizione, come riporta l’agenzia MAP, è contenuta in un comunicato congiunto adottato a New York al termine dell’incontro tra il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, e il suo omologo peruviano, Carlos Espá y Garcés Alvear, a margine dell’81ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il ministro peruviano ha inoltre ribadito il sostegno di Lima all’Iniziativa marocchina di autonomia per il Sahara, considerata una soluzione politica, giusta, duratura e accettabile per tutte le parti. Il Perù ha confermato anche la propria adesione alla Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, adottata nell’ottobre 2025, che ha impresso un nuovo impulso al processo politico per la soluzione della controversia.

Particolare rilievo, si legge ancora sull’agenzia MAP, assume la decisione peruviana di aprire una rappresentanza consolare a Dakhla. Il consolato avrà anche una dimensione economica e commerciale e potrà fungere da piattaforma di accesso ai mercati africani per i prodotti peruviani.

La posizione di Lima si inserisce in una dinamica internazionale sempre più ampia attorno alla questione del Sahara: oltre 150 Stati membri delle Nazioni Unite sostengono oggi la sovranità del Marocco sul Sahara o l’Iniziativa marocchina di autonomia, considerata una base per una soluzione politica della controversia.

All’interno dell’Unione europea, 25 dei 27 Stati membri hanno espresso, a livello nazionale, il loro sostegno all’Iniziativa di autonomia marocchina, attraverso formulazioni e livelli di sostegno differenti. L’annuncio interviene inoltre nel quadro del rilancio delle relazioni tra Rabat e Lima. I due ministri hanno concordato di rafforzare la cooperazione bilaterale in diversi settori, tra cui sicurezza, commercio, agricoltura, fertilizzanti, gestione delle risorse idriche, energie rinnovabili, logistica, cultura, istruzione e formazione professionale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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