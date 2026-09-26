26 Settembre 2026

Oman, l’Ambasciata d’Italia a Mascate celebra la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
Muscat.jpeg

MASCATE (OMAN) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia a Mascate ha celebrato la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo presso lo Spike Volleyball Club, riunendo membri della comunità italiana, un pubblico omanita entusiasta e appassionati di sport di diversa provenienza e nazionalità.

Promossa annualmente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla rete diplomatico-consolare italiana, la Giornata dello Sport Italiano celebra lo sport come strumento di incontro, dialogo interculturale e inclusione sociale, nonché come veicolo per promuovere valori quali integrità, solidarietà e condivisione.

La terza edizione è dedicata alla nautica, alla vela e al mare, in collegamento con l’America’s Cup Napoli 2027, che si terrà in Italia per la prima volta. L’iniziativa mette inoltre in luce la più ampia dimensione economica dello sport e il suo contributo alla promozione internazionale delle eccellenze italiane.

Nel suo discorso di apertura, l’Ambasciatore d’Italia in Oman, Pierluigi D’Elia, ha ricordato che lo sport non è solo una componente importante della cultura italiana, ma anche una risorsa economica significativa. Il settore sportivo italiano genera circa 32 miliardi di euro, pari all’1,5% del PIL nazionale, e coinvolge circa 420.000 persone, tra occupazione diretta e attività correlate.

Importanti marchi sportivi italiani sono presenti nelle principali strutture sportive di Mascate. In Oman, l’evento ha anche evidenziato il crescente entusiasmo per lo sport italiano e il rafforzamento della cooperazione sportiva tra i due Paesi. Il calcio italiano gode di un forte seguito nel Sultanato, con un numero crescente di club calcistici italiani che sviluppano attività di accademia in Oman. La cooperazione sportiva si estende anche ad altre discipline, tra cui la vela e il tiro a volo, con la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) che collabora regolarmente con la Oman Shooting Association, anche attraverso l’annuale Gara dell’Amicizia a Masqat.

La celebrazione presso lo Spike Volleyball Club ha offerto l’opportunità di riunire le comunità italiana e omanita attorno ai valori condivisi dello sport, sottolineando al contempo il ruolo della diplomazia sportiva nel rafforzare le relazioni tra Italia e Oman e nel favorire nuove opportunità di cooperazione.

– foto Ambasciata d’Italia a Mascate –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Ministero_Libia.jpg

Libia, conclusa l’esercitazione “Seaboarder 2026” nell’ambito dell’iniziativa 5+5 Difesa

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
IPA_Agency_IPA42475832.jpg

Il volo Pisa-Prestwick di Malta Air atterra a Manchester con carburante sufficiente per 6 minuti

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
Yemen.jpg

Yemen, le forze governative conquistano Jabal Numan

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
Scuola.jpg

Bambino di 6 anni a scuola con un coltello nello zaino nel Leccese

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
20230510_0398.jpg

Tunisia, il governo smentisce aumenti dei prezzi di carburanti e beni alimentari di base

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
1783606224_Abdelatty.jpg

Egitto-Iran, colloquio tra Abdelatty e Araghchi a New York su de-escalation nel Golfo

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026

Ultimissime

Muscat.jpeg

Oman, l’Ambasciata d’Italia a Mascate celebra la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
1790368382_Sinner.jpg

Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, il n°1 annuncia il forfait a Pechino / Video

redazione 25 Settembre 2026
Ministero_Libia.jpg

Libia, conclusa l’esercitazione “Seaboarder 2026” nell’ambito dell’iniziativa 5+5 Difesa

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026
Manchester-City.jpg

Media Uk, Manchester City ritenuto colpevole di 114 violazioni delle norme finanziarie della Premier League

redazione 25 Settembre 2026
IPA_Agency_IPA42475832.jpg

Il volo Pisa-Prestwick di Malta Air atterra a Manchester con carburante sufficiente per 6 minuti

Anna Gaia Cavallo 25 Settembre 2026