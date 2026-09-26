Oman, l’Ambasciata d’Italia a Mascate celebra la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo

MASCATE (OMAN) (ITALPRESS) – L’Ambasciata d’Italia a Mascate ha celebrato la Giornata dello Sport Italiano nel Mondo presso lo Spike Volleyball Club, riunendo membri della comunità italiana, un pubblico omanita entusiasta e appassionati di sport di diversa provenienza e nazionalità.

Promossa annualmente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla rete diplomatico-consolare italiana, la Giornata dello Sport Italiano celebra lo sport come strumento di incontro, dialogo interculturale e inclusione sociale, nonché come veicolo per promuovere valori quali integrità, solidarietà e condivisione.

La terza edizione è dedicata alla nautica, alla vela e al mare, in collegamento con l’America’s Cup Napoli 2027, che si terrà in Italia per la prima volta. L’iniziativa mette inoltre in luce la più ampia dimensione economica dello sport e il suo contributo alla promozione internazionale delle eccellenze italiane.

Nel suo discorso di apertura, l’Ambasciatore d’Italia in Oman, Pierluigi D’Elia, ha ricordato che lo sport non è solo una componente importante della cultura italiana, ma anche una risorsa economica significativa. Il settore sportivo italiano genera circa 32 miliardi di euro, pari all’1,5% del PIL nazionale, e coinvolge circa 420.000 persone, tra occupazione diretta e attività correlate.

Importanti marchi sportivi italiani sono presenti nelle principali strutture sportive di Mascate. In Oman, l’evento ha anche evidenziato il crescente entusiasmo per lo sport italiano e il rafforzamento della cooperazione sportiva tra i due Paesi. Il calcio italiano gode di un forte seguito nel Sultanato, con un numero crescente di club calcistici italiani che sviluppano attività di accademia in Oman. La cooperazione sportiva si estende anche ad altre discipline, tra cui la vela e il tiro a volo, con la Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) che collabora regolarmente con la Oman Shooting Association, anche attraverso l’annuale Gara dell’Amicizia a Masqat.

La celebrazione presso lo Spike Volleyball Club ha offerto l’opportunità di riunire le comunità italiana e omanita attorno ai valori condivisi dello sport, sottolineando al contempo il ruolo della diplomazia sportiva nel rafforzare le relazioni tra Italia e Oman e nel favorire nuove opportunità di cooperazione.

– foto Ambasciata d’Italia a Mascate –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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