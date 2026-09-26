Corriere dello Sport: “Napoli, la sosta porta rinforzi ad Allegri: da McTominay a Beukema, quanti rientri in arrivo”

Benedetta sosta per il Napoli e soprattutto per Massimiliano Allegri. Le tre settimane che separano la sfida contro la Fiorentina da quella con il Frosinone rappresentano un’occasione preziosa per recuperare diversi giocatori e permettere a chi è ancora indietro di condizione di aumentare i carichi di lavoro.

Come racconta il Corriere dello Sport, Allegri sta sfruttando questo lungo stop soprattutto per concentrarsi sugli uomini che, per motivi differenti, hanno trovato poco o nessuno spazio in questo avvio di stagione. La prospettiva è quella di ritrovarsi presto con una rosa decisamente più ampia.

Beukema aspetta il debutto, Badiashile accelera

Tra i giocatori che possono sfruttare maggiormente questo periodo c’è Beukema, ancora fermo a zero minuti stagionali. Il problema al tendine ne ha condizionato l’estate e i ritiri, impedendogli di lavorare con continuità.

Adesso, però, Beukema sta bene e aspetta soltanto il proprio momento. Il debutto dovrebbe arrivare presto.

Discorso simile per Badiashile. Il difensore arrivato in prestito dal Chelsea, unico volto nuovo insieme a Favasuli, ha già esordito contro l’Inter disputando pochi minuti nel finale e perdendo un duello con Thuram. Essendo arrivato soltanto alla fine di agosto, ha bisogno soprattutto di allenarsi e conoscere meglio i meccanismi della squadra.

La sosta può quindi trasformarlo in una nuova alternativa concreta per Allegri.

Marianucci, Meret e Spinazzola verso il ritorno

Il Corriere dello Sport evidenzia poi come siano diversi i calciatori attualmente indisponibili ma ormai vicini al rientro.

Tra i prossimi a rivedersi ci sono Marianucci e Meret. Anche Spinazzola è pronto a tornare dopo aver saltato la partita contro la Fiorentina per un problema fisico accusato alla vigilia della gara.

Servirà invece ancora un po’ di pazienza per Alisson, fermatosi contro l’Arsenal. Anche il suo recupero si sta avvicinando, ma i tempi saranno leggermente più lunghi.

La prospettiva, insomma, è quella di una rosa destinata progressivamente ad allargarsi proprio prima che il calendario torni ad accelerare.

Anche Giovane torna a Castel Volturno

Un altro segnale positivo è arrivato dal ritorno di Giovane al Training Center.

Il brasiliano era stato operato all’inizio di settembre per la correzione di un’ernia inguinale e ieri ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Non è ancora riuscito a debuttare in questa stagione nonostante fosse stato protagonista durante i ritiri.

Il suo recupero offrirebbe ad Allegri una soluzione ulteriore per il reparto offensivo. Giovane è ancora alla ricerca del primo gol ufficiale con il Napoli e, grazie alla capacità di essere utilizzato in diverse posizioni, potrebbe trasformarsi in un jolly prezioso.

Come riferisce ancora il Corriere dello Sport, bisognerà comunque aspettare qualche settimana prima di rivederlo completamente a disposizione. Con il calendario particolarmente intenso previsto da ottobre, però, anche per lui arriveranno opportunità.

McTominay punta il Frosinone

A Castel Volturno si è già rivisto anche Scott McTominay. Lo scozzese è tornato giovedì e ha immediatamente cominciato a lavorare in palestra, proseguendo anche nella giornata successiva.

Adesso si attende l’idoneità sportiva.

McTominay vuole rientrare il prima possibile e nel mirino c’è la partita contro il Frosinone. Molto dipenderà però dalle sensazioni dei prossimi giorni dopo l’ablazione effettuata all’inizio del mese per la lieve aritmia cardiaca benigna.

Non ci saranno forzature: il ritorno sarà valutato progressivamente in base alle risposte dello stesso centrocampista.

Anguissa, recupero da valutare giorno dopo giorno

Continua anche il programma personalizzato di Anguissa.

Il centrocampista si era fermato al Franchi contro la Fiorentina, nell’ultima partita prima della sosta, riportando una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra.

I tempi di recupero non sono ancora definiti con precisione e vengono stimati in alcune settimane.

Secondo il Corriere dello Sport, al momento è difficile stabilire se Anguissa riuscirà a recuperare già per il Frosinone. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente e, qualora non dovesse farcela per la prima gara dopo la sosta, le successive tappe diventerebbero il Villarreal in Champions League il 13 ottobre oppure il Venezia il 17 ottobre.

Allegri aspetta. Beukema e Badiashile aumentano i ritmi, Marianucci, Meret e Spinazzola si avvicinano al ritorno, Giovane ha ripreso a lavorare, McTominay punta il Frosinone e Anguissa continua il proprio recupero. La sosta frena il calendario nel momento giusto: il Napoli spera di ripartire con molti più uomini a disposizione.