Corriere dello Sport: «Napoli-Arsenal, il Maradona verso il sold out: già venduti 40mila biglietti»

Sale l’attesa per Napoli-Arsenal. A due giorni dall’esordio degli azzurri nella fase campionato di Champions League, sono già 40mila i biglietti venduti per la sfida di mercoledì alle 21 al Maradona. Il dato, riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, comprende anche gli abbonati che hanno scelto la formula Full, nella quale sono incluse le quattro partite europee casalinghe.

La vendita libera è cominciata soltanto venerdì e ci sono ancora due giorni per raggiungere il pienone. Napoli si prepara così ad accogliere la squadra di Arteta in una partita che rappresenta anche l’occasione per reagire alle recenti delusioni in campionato.

Napoli-Arsenal, già quota 40mila

Il Maradona si prepara a vestirsi a festa per il ritorno della Champions. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea come l’obiettivo sia arrivare al classico sold out.

Questi i prezzi indicati: 45 euro per le Curve inferiori e 70 per quelle superiori, 90 per i Distinti inferiori e 135 per quelli superiori, 175 euro per la Tribuna Nisida e 200 per la Posillipo.

La città attende dunque la supersfida contro l’Arsenal, appuntamento di grande prestigio che arriva immediatamente dopo la sconfitta rimediata sabato contro l’Inter a San Siro.

Il Maradona cerca il riscatto

Per il pubblico azzurro sarà anche l’occasione per cancellare il ko contro il Como nell’esordio casalingo in campionato.

La sfida con i Gunners assume quindi un valore particolare, oltre all’importanza già legata al cammino europeo. Il Napoli dovrà disputare otto partite nella prima fase della Champions e, come ricorda il Corriere dello Sport, l’obiettivo minimo è conquistare la qualificazione ai playoff.

Gli azzurri sono inoltre chiamati a riscattare il trentesimo posto ottenuto nell’ultima edizione.

Arsenal, Bodø/Glimt, Club Brugge e Viking al Maradona

Quello contro l’Arsenal sarà il primo dei quattro appuntamenti europei casalinghi della squadra di Allegri.

Successivamente arriveranno al Maradona anche Bodø/Glimt, Club Brugge e Viking, con quest’ultima partita programmata per il 27 gennaio, nell’ultima giornata della fase campionato.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, dopo l’impegno con i Gunners il calendario interno appare almeno teoricamente in discesa.

Il ricordo del Chelsea e il gol di Vergara

Il precedente cammino europeo del Napoli si era concluso proprio al Maradona con una serata amara. La sconfitta contro il Chelsea aveva sancito l’epilogo dell’avventura, nonostante il primo gol di Vergara.

Una prodezza risultata inutile ai fini del risultato, ma dalla quale idealmente ripartirà anche il sostegno del pubblico nella nuova corsa europea.

Prima, dunque, tutta l’attenzione sarà rivolta all’Arsenal. Poi tornerà il campionato: il Corriere dello Sport segnala che da domani alle 15 comincerà anche la vendita libera dei biglietti per Napoli-Bologna di domenica.