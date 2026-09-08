8 Settembre 2026

Pesci morti sulle coste di Malta, un virus il possibile responsabile

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ritrovamento quotidiano di pesci morti sulle spiagge di Malta e Gozo potrebbe essere legato a un virus che ha colpito le sardine lungo le coste africane, anche se al momento non è stata confermata alcuna correlazione. L’Autorità per l’Ambiente e le Risorse di Malta ha reso noto che i casi sono oggetto di indagine e che le autorità competenti sono state allertate. La specie di sardina colpita in Africa appartiene alla stessa famiglia della sardina autoctona maltese, comunemente nota come Lacca. Gli scienziati hanno confermato che il Pilchard Herpevirus (PHV) non rappresenta un pericolo per l’uomo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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