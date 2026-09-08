8 Settembre 2026

Campi Flegrei, flashmob al Comune di Pozzuoli. Sangiuliano “Chiedere lo stato di emergenza”

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
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POZZUOLI (NAPOLI) (ITALPRESS) – Flashmob a sorpresa da parte dell’opposizione di centrodestra in consiglio regionale sotto il Comune di Pozzuoli per ribadire le proprie posizioni sui Campi Flegrei e chiedere alla Regione di assumersi le proprie responsabilità.

“Fico è arroccato nel palazzo con vista sul Golfo, noi siamo qui a Pozzuoli fra la gente che soffre e per la gente. Non chiedere lo stato di emergenza per i Campi Flegrei è da irresponsabili, perché solo con questo strumento si possono spendere rapidamente e bene i 100 milioni di euro stanziati dal governo Meloni, contro il misero e singolo milione stanziato dalla Regione Campania. Solo con lo Stato di Emergenza si possono recuperare quegli immobili non pesantemente danneggiati, con procedure rapide e in deroga , e ottenere la sospensione dei mutui e del pagamento dei tributi”, hanno dichiarato il capo dell’Opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano, insieme ai capigruppo Massimo Pelliccia e Raffaele Maria Pisacane, con la consigliera Lea Romano. Al flashmob erano presenti delegazioni di cittadini sfollati che hanno esibito cartelli con scritto “Fico!! Sbrigati”, “4000 sfollati: per noi si chiama emergenza”.

– foto ufficio stampa Sangiuliano –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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