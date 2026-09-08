8 Settembre 2026

America’s Cup 2027, svelato l’AC40 di American Racing Challenger

redazione 8 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-08-at-11.52.42.jpeg

NAPOLI (ITALPRESS) – Scafo bianco e rosso, le vele e il mare. Eccolo, l’AC40 di American Racing Challenger che dal 24 al 27 settembre prossimi, a Napoli, prenderà parte alla regata preliminare verso l‘America’s Cup 2027.

Le immagini esclusive, per la prima volta dalla loro iscrizione all’evento, sono state svelate da Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano. Grande attesa per i primi allenamenti in mare della squadra a stelle e strisce, che potrebbero cominciare già dopodomani.

Intanto, sul Golfo di Napoli, oggi, rivela ancora Sport e Salute, regateranno i francesi di La Roche-Posay Racing Team e gli svizzeri di Alinghi.

Da domani potrebbe toccare ai neozelandesi di New Zealand, in attesa di GB1 e dell’arrivo a Nisida, da Calata Marinella, di Luna Rossa, previsto tra una settimana.

-Foto Sport e Salute-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

20260908_0117.jpg

Us Open, Darderi si arrende a Zverev negli ottavi di finale

redazione 8 Settembre 2026
20260907_2495.jpg

Chivu “Mou speciale, vogliamo scrivere pagine importanti per l’Inter”

redazione 8 Settembre 2026
20260907_2836.jpg

La Lazio batte anche l’Udinese, in testa con Inter e Roma

redazione 8 Settembre 2026
Cagliari.jpg

Il Cagliari piega il Lecce, 1-0 firmato Maldini

redazione 7 Settembre 2026
20260311_0641.jpg

Fiorentina, ufficiale il ritorno di Paolo Vanoli come allenatore

redazione 7 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-07-at-16.11.55.jpeg

Atalanta, il ritorno di Kessie: “Obiettivi? Lottiamo per tutto”

redazione 7 Settembre 2026

Ultimissime

Sahara-occidentale-1.jpg

Sahara, la Grecia rafforza il proprio sostegno al Piano di autonomia proposto dal Marocco

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-08-at-11.52.42.jpeg

America’s Cup 2027, svelato l’AC40 di American Racing Challenger

redazione 8 Settembre 2026
WhatsApp-Image-2026-09-08-at-11.03.53.jpeg

Basilicata, truffa del finto Carabiniere: 2 arresti con bottino da 100 mila euro

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
20250421_0158.jpg

Yemen, le forze della Coalizione “Gli attacchi Houthi sono una minaccia diretta alla sicurezza”

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
Screenshot 2026-09-08 105433

Il Mattino: «Napoli-Arsenal, Allegri si aggrappa a De Bruyne e Lang. Anguissa favorito su Gilmour, Alisson verso la panchina»

redazione 8 Settembre 2026