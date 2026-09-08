America’s Cup 2027, svelato l’AC40 di American Racing Challenger
NAPOLI (ITALPRESS) – Scafo bianco e rosso, le vele e il mare. Eccolo, l’AC40 di American Racing Challenger che dal 24 al 27 settembre prossimi, a Napoli, prenderà parte alla regata preliminare verso l‘America’s Cup 2027.
Le immagini esclusive, per la prima volta dalla loro iscrizione all’evento, sono state svelate da Sport e Salute, soggetto attuatore dell’evento incaricato dal Governo italiano. Grande attesa per i primi allenamenti in mare della squadra a stelle e strisce, che potrebbero cominciare già dopodomani.
Intanto, sul Golfo di Napoli, oggi, rivela ancora Sport e Salute, regateranno i francesi di La Roche-Posay Racing Team e gli svizzeri di Alinghi.
Da domani potrebbe toccare ai neozelandesi di New Zealand, in attesa di GB1 e dell’arrivo a Nisida, da Calata Marinella, di Luna Rossa, previsto tra una settimana.
-Foto Sport e Salute-(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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