8 Settembre 2026

Basilicata, truffa del finto Carabiniere: 2 arresti con bottino da 100 mila euro

Anna Gaia Cavallo 8 Settembre 2026
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POTENZA (ITALPRESS) – Due persone sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri con l’accusa di truffa aggravata e appropriazione indebita nell’ambito di un’operazione contro le truffe agli anziani condotta tra Barile, Rionero in Vulture e Atella, nel Potentino. A far scattare l’intervento dell’Arma sono state alcune segnalazioni al 112 relative a truffe messe a segno con il cosiddetto metodo del “finto Carabiniere”.

I militari hanno intercettato sulla strada statale 219, in località Val Vitalba, un’auto sospetta con a bordo un uomo e una donna residenti nel Casertano. Durante la perquisizione sono stati trovati, nascosti nell’abitacolo e sistemati in un contenitore per alimenti, monili in oro e oltre 19 mila euro in contanti.

Il valore complessivo della refurtiva recuperata è stato stimato in circa 100 mila euro, interamente restituita alle vittime. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di scoprire che l’auto utilizzata dai due non era stata riconsegnata alla società di noleggio proprietaria, facendo scattare anche l’accusa di appropriazione indebita.

Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Potenza e Melfi. Il Gip del Tribunale di Potenza ha successivamente convalidato gli arresti, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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