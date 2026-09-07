7 Settembre 2026

Atalanta, il ritorno di Kessie: “Obiettivi? Lottiamo per tutto”

redazione 7 Settembre 2026
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BERGAMO (ITALPRESS) – Un ritorno a casa voluto e cercato. Dieci anni dopo Franck Kessie è tornato a Bergamo, oggi il centrocampista ivoriano è stato presentato alla stampa: “L’Atalanta mi ha dato tutto, ha realizzato il mio sogno, quello di diventare un calciatore professionista. Per me tornare qua è una scelta di cuore, dove è iniziato tutto. Ora devo dimostrarlo sul campo”.

In una stagione giocata in prima squadra ha collezionato 32 presenze e 7 reti, poi il trasferimento al Milan. Nelle settimane precedenti all’interesse dell’Atalanta, l’ivoriano era stato cercato sia dalla Juventus che dalla Roma: “Se mi hanno cercato altre squadre? Normale che ci sia mercato quando sei un giocatore libero, ho parlato con altri club, quando l’Atalanta è entrata in gioco l’ho scelta perché mi hanno dimostrato tanto, per me è stata una scelta facilissima. Ho detto “torno a casa””.

Kessie ha poi parlato dei primi approcci con mister Sarri: “Lo conosciamo tutti, è un grande allenatore, lavoriamo ogni giorno con lui, lui sa bene dove io posso essere utile, non c’è problema giocare da mediano o mezzala, sono pronto a dare il massimo per la squadra e per la città”. 

Spazio anche agli obiettivi di squadra: “Qui a Bergamo si lotta per tutto, per la Coppa Italia, per l’Europa, per tutto. Andremo avanti fino alla fine, poi faremo i conti a fine maggio”, ha concluso. Il centrocampista indosserà la maglia numero 19, contro la Roma – nella scorsa giornata – la sua prima presenza stagionale.

-Foto pia/Italpress-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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