Kimi Antonelli rimonta e riscrive la storia, un italiano trionfa a Monza dopo 60 anni. Debacle Ferrari: Hamilton 6°, Leclerc va a muro

MONZA (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli compie un’impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla diciannovesima casella, in seguito a una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d’Italia 2026 di Formula 1. L’ultimo successo di un italiano a Monza è di sessanta anni fa: nel 1966 vinse Ludovico Scarfiotti. Ora sono quattro i piloti italiani ad aver trionfato a Monza, compresi Alberto Ascari e Nino Farina. Nuova beffa, dunque, per il suo compagno di squadra George Russell, che deve accontentarsi del secondo posto. A completare il podio c’è un fantastico Max Verstappen che, dopo le evidenti difficoltà del venerdì, riesce a portare la sua Red Bull in terza posizione.

Disastro Ferrari nella gara di casa: Charles Leclerc finisce contro le barriere al terzo giro ed esce dalla corsa, per fortuna senza conseguenze fisiche; mentre Lewis Hamilton non va oltre un anonimo sesto posto, alle spalle delle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Il poleman Pierre Gasly chiude in settima piazza; alle sue spalle completano la top 10 di giornata Arvid Lindblad (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine) e Yuki Tsunoda (Racing Bulls). La Formula 1 non si ferma: tornerà subito in pista la prossima settimana a Madrid per il Gran Premio di Spagna con Antonelli sempre più leader della classifica iridata piloti.

“E’ incredibile, sono felicissimo. È un sogno che si realizza. Non avrei mai immaginato di poter essere qui oggi, ma ci siamo riusciti. Quando sono finito nella ghiaia è stato un momento spaventoso, pensavo di aver perso la mia opportunità, ma poi sono riuscito a recuperare e a fare il sorpasso su Russell“, ha detto Antonelli, in seguito allo storico trionfo. “Dopo la ripartenza sapevo di poter avere un’opportunità per la vittoria, quindi ci ho creduto, soprattutto quando mi sono ritrovato dietro a George. Non è stato facile, ma è bellissimo aver vinto”, prosegue il leader del Mondiale, che consolida il proprio dominio in classifica, portandosi a +66 sul compagno di squadra George Russell. Antonelli è il più giovane di sempre a trionfare a Monza; è l’italiano più vincente della storia della Formula 1 ed è il primo a trionfare al Gran Premio d’Italia partendo da così lontano (19° nella griglia di partenza).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1h51’15″281 alla media di 165.415 km/h2. George Russell (Gbr) Mercedes a 3″8573. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 14″7184. Lando Norris (Gbr) McLaren a 19″0565. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 19″2536. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 24″6557. Pierre Gasly (Fra) Alpine a 27″3518. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 45″1369. Franco Colapinto (Arg) Alpine a 47″35310. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls a 58″187

Giro più veloce: Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes (53°) in 1’23″504, alla media di 249.746 km/h.

LE CLASSIFICHE

MONDIALE PILOTI1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 267 punti2. George Russell (Gbr) Mercedes 2013. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1914. Lando Norris (Gbr) McLaren 1715. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1556. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1277. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1168. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 719. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 5110. Pierre Gasly (Fra) Alpine 4111. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 2912. Franco Colapinto 15 (Arg) Alpine 2113. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1814. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1015. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 616. Carlos Sainz (Esp) Williams 617. Alexander Albon (Tha) Williams 518. Esteban Ocon (Fra) Haas 319. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 320. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1

MONDIALE COSTRUTTORI1. Mercedes 468 punti2. Ferrari 3463. McLaren 2874. Red Bull 2045. Racing Bulls 756. Alpine 627. Haas 218. Audi 169. Williams 1110. Aston Martin 311. Cadillac 0

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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