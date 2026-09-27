27 Settembre 2026

Dimissioni Miglietta e 7 consiglieri, martedì Giunta Coni su caso Fipe

redazione 27 Settembre 2026
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IPA74270993 – Il Palazzo del Coni Piscine a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La XII Assemblea Straordinaria della Federazione Pesistica Italiana non ha approvato le proposte di modifica dello Statuto federale. Di conseguenza, fa sapere il Coni, si sono dimessi il presidente della Fipe, Alberto Miglietta, e sette consiglieri federali. Proprio per analizzare la situazione della Fipe, che rischia il commissariamento, martedì 29 settembre si terrà una riunione d’urgenza della Giunta Nazionale del Coni, al Foro Italico, con inizio alle ore 15.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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