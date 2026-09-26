F1, a Baku trionfa Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

IPA88968627 – RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, portrait gloves during the 2026 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix, 15th round of the 2026 Formula One World Championship from September 24 to 26, 2026 on the Baku City Circuit, in Baku, Azerbaijan –

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – George Russell completa il suo personale capolavoro conquistando la vittoria nel Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Mercedes, nonostante un brivido finale nel duello con un Max Verstappen mai domo, si assicura la sua ottava vittoria in carriera e riduce il gap dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, quinto sul traguardo dopo la qualifica da dimenticare che lo aveva costretto a partire nelle retrovie. La Red Bull brilla non solo con il quattro volte campione del mondo, che chiude secondo, ma anche con uno strepitoso Isack Hadjar, che al rientro ottiene il suo terzo podio in carriera.

La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che sono rispettivamente quarto e sesto. Completano la top 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls), le due Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearman e Carlos Sainz (Williams). La prossima settimana si torna subito in pista in Malesia.

“E’ fantastico tornare sul gradino più alto del podio, ringrazio il mio team che crede in me anche nei momenti difficili. La prima parte di gara è sembrata un po’ una gita di piacere, ma quando mi sono trovato Verstappen dietro sapevo che non sarebbe stata semplice. Mi ha quasi ripreso al traguardo, sarebbe stato un peccato se avessi perso. Nel complesso, però, è stato un weekend incredibile”, ha dichiarato George Russell. “Sto adottando un nuovo stile di guida, dopo la pausa mi sento sempre più forte di gara in gara. Sto tornando il vero me stesso”, ha spiegato il britannico, alla sua ottava vittoria in carriera. Sulla lotta per il titolo con Andrea Kimi Antonelli, che ora dista 66 punti: “Voglio vincere ogni gara, posso avere solo questa strategia. Il mio compagno di squadra sta facendo una stagione fantastica senza errori. Stiamo arrivando al momento decisivo, devo concentrarmi solo su me stesso”, ha sottolineato Russell.

ORDINE D’ARRIVO

1. George Russell (Gbr) Mercedes in 1h38’02″1432. Max Verstappen (Ned) Red Bull a 0″1963. Isack Hadjar (Fra) Red Bull a 10″5084. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 14″1365. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes a 14″5126. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 22″3827. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 31″1598. Esteban Ocon (Fra) Haas a 31″1899. Oliver Bearman (Gbr) Haas a 31″92910. Carlos Sainz (Esp) Williams a 32″416

CLASSIFICHE

PILOTI1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 302 punti2. George Russell (Gbr) Mercedes 2363. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1994. Lando Norris (Gbr) McLaren 1865. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1796. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1637. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1208. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 869. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 5910. Pierre Gasly (Fra) Alpine 4111. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 3712. Franco Colapinto (Arg) Alpine 2713. Oliver Bearman (Gbr) Haas 2014. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1015. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 716. Carlos Sainz (Esp) Williams 717. Esteban Ocon (Fra) Haas 718. Alexander Albon (Tha) Williams 519. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 320. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1

COSTRUTTORI1. Mercedes 538 punti2. Ferrari 3783. McLaren 3064. Red Bull 2635. Racing Bulls 836. Alpine 687. Haas 278. Audi 179. Williams 1210. Aston Martin 311. Cadillac 0

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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