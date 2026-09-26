26 Settembre 2026

Sahara, gli Usa: “Impegno per lo sviluppo della regione sotto la sovranità del Marocco”

Anna Gaia Cavallo 26 Settembre 2026
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno a favore dello sviluppo della regione del Sahara sotto la sovranità del Marocco e del rafforzamento della cooperazione con Rabat in questo territorio.

La posizione è stata espressa dal vice segretario di Stato americano Christopher Landau al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita, a margine dell’81ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Landau ha sottolineato che i colloqui hanno permesso di riaffermare la storica amicizia tra Stati Uniti e Marocco, nonché “la nostra visione condivisa per lo sviluppo della regione del Sahara e per una cooperazione rafforzata sotto la sovranità del Marocco sul Sahara”. Il numero due della diplomazia americana ha inoltre affermato che Washington intende lavorare con il Marocco e con le altre parti interessate per arrivare a una soluzione definitiva della controversia, che dura da oltre cinquant’anni, sottolineando che “lo status quo non può continuare”.

Le dichiarazioni di Landau confermano la posizione di Washington sul Sahara e intervengono a poche settimane dall’esame, da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, della questione e del mandato della MINURSO.

Il vice segretario di Stato ha infine evidenziato la solidità delle relazioni tra Washington e Rabat, affermando che la storica amicizia tra i due Paesi continuerà a rafforzarsi e definendo i rapporti bilaterali al loro livello “più forte di sempre”.

-Foto ministero Affari Esteri del Marocco-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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