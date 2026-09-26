26 Settembre 2026

Sahara, l’Armenia sostiene il piano di autonomia del Marocco

Anna Gaia Cavallo 26 Settembre 2026
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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Armenia ha ribadito il proprio sostegno all’iniziativa marocchina di autonomia per il Sahara, definendola una “soluzione politica realistica” e considerando che essa apre la strada al rafforzamento dell’integrità territoriale del Regno del Marocco. La posizione è stata richiamata in occasione dell’incontro a New York tra il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e il suo omologo armeno Ararat Mirzoyan, a margine dell’81^ sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Mirzoyan ha ricordato il messaggio inviato dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan a Re Mohammed VI, nel quale Erevan attribuisce “particolare importanza” all’iniziativa marocchina per il Sahara, presentata alle Nazioni Unite nel 2007, qualificandola come una “soluzione politica realistica”. 

Nel messaggio, Pashinyan sottolinea inoltre che la risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, adottata il 31 ottobre 2025, rappresenta una tappa importante nel processo politico e ritiene che essa possa aprire la strada al rafforzamento dell’integrità territoriale del Marocco, favorendo al contempo la coesistenza pacifica e la prosperità dei popoli della regione.

Nel corso dell’incontro, Bourita e Mirzoyan hanno inoltre esaminato le prospettive di rafforzamento delle relazioni bilaterali, concordando sull’opportunità di ampliare il quadro giuridico della cooperazione, promuovere visite ad alto livello e sviluppare ulteriormente gli scambi economici e commerciali.

-Foto Map-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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