Mar Rosso, l’Unione Europea raddoppia a 20 milioni il sostegno alle Forze armate di Gibuti

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BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea raddoppia da 10 a 20 milioni di euro il sostegno alle Forze armate di Gibuti attraverso lo European Peace Facility, rafforzando la misura di assistenza approvata nel luglio 2025. La decisione punta soprattutto sulla Marina gibutiana e sulla capacità del Paese di esercitare una presenza più efficace nelle acque prospicienti Bab el-Mandeb, snodo strategico tra Mar Rosso e Oceano Indiano.

Secondo il Consiglio Ue, l’incremento delle risorse riflette il consolidamento della partnership con Gibuti nel settore della sicurezza e della difesa e concorre alla risposta europea “al deterioramento della situazione di sicurezza nel Mar Rosso e nelle aree circostanti”, contribuendo a salvaguardare la libertà di navigazione. Restano tre le direttrici operative: sviluppo e manutenzione degli assetti per garantirne nel tempo la piena capacità operativa, incremento della Maritime Domain Awareness e maggiore presenza in mare.

Il finanziamento consolida così una capacità locale complementare all’azione navale europea nella regione, dove opera Eunavfor Aspides per la protezione del traffico mercantile. Dietro il raddoppio dello stanziamento emerge una strategia più ampia: rafforzare la sorveglianza e la resilienza dei partner rivieraschi lungo una delle principali arterie del commercio mondiale.

I 10 milioni iniziali erano stati destinati anche al ripristino di assetti marittimi, a una stazione di sorveglianza costiera con capacità Isr e a mezzi di intervento rapido.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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