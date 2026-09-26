Marocco, l’Ambasciatore Salzano in visita allo stabilimento ATG a Tangeri per i 10 anni di attività nel Paese

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, ha visitato oggi lo stabilimento di ATG Maroc a Tangeri, in occasione del decimo anniversario di attività della società nel Regno. Lo rende noto lo stesso diplomatico tramite un post sui social media. ATG è un’azienda italiana nata a Castello d’Argile, in provincia di Bologna, specializzata nella componentistica automotive ad alto contenuto tecnologico.

Nella sede di Tangeri, ha sottolineato l’ambasciatore, operano standard produttivi elevati, attività di ricerca e sviluppo, tecnologie avanzate e personale marocchino altamente qualificato. La presenza in Marocco si è sviluppata affiancando la casa madre italiana, che continua a produrre e a sviluppare tecnologia e competenze in Italia. Lo stabilimento di Tangeri ha rafforzato la capacità industriale del gruppo, la vicinanza ai clienti e l’integrazione in una delle filiere automotive più dinamiche della regione.

“È una complementarità che racconta bene le opportunità tra i nostri due Paesi: tecnologia e know-how italiani, competenze marocchine e una filiera industriale che può crescere ancora”, ha dichiarato Salzano.

L’ambasciatore ha ringraziato Franco Coraglia, direttore generale di ATG Maroc e referente ANFIA in Marocco, per l’accoglienza e per l’accompagnamento nella visita. Con Coraglia, Salzano ha già avuto occasione di conoscere altre imprese italiane della filiera automotive presenti nel Paese e ha annunciato che i contatti proseguiranno nei prossimi mesi.

“Promuovere le nostre imprese significa anche conoscerle da vicino, ascoltarne le esigenze e far emergere la qualità della presenza industriale italiana in Marocco”, ha concluso l’ambasciatore.

– Foto Ambasciata d’Italia a Rabat –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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