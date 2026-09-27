27 Settembre 2026

Mancini divide il gruppo, dieci azzurri non partono per la Turchia

redazione 27 Settembre 2026
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IPA88988631 – Roberto Mancini, head coach of Italy, participates in the UEFA Nations League 2026-27 League Phase Matchday 1 match between Italy and Belgium at the Olympic Stadium on September 25, 2026 in Rome, Italy.

FIRENZE (ITALPRESS) – La Nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all’Atatùrk Spor Kompleksi affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League.Con l’obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista delle partite in programma con la Francia a Parigi e di nuovo contro la nazionale turca a Bologna e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento in Turchia, il ct Roberto Mancini ha deciso di organizzare un programma di allenamento specifico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano per Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma, mettendo loro a disposizione una parte dello staff tecnico e performance (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), nonchè di quello medico-fisioterapico.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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