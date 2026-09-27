Tuttosport: “Anguissa gela il Napoli, rinnovo in salita: l’Inter lo tiene d’occhio”

Il futuro di Frank Zambo Anguissa torna a essere un tema caldo in casa Napoli. Il centrocampista camerunese, arrivato nell’estate del 2021 e diventato negli anni uno dei punti di riferimento della squadra azzurra, ha un contratto in scadenza nel giugno 2027. I primi contatti per provare ad allungare ulteriormente il rapporto, però, non avrebbero prodotto risultati positivi.

Come racconta Federico Masini su Tuttosport, il Napoli aveva già esercitato nel 2025 l’opzione prevista dal contratto, portando la scadenza al 2027. Il club avrebbe quindi proposto un nuovo prolungamento fino al 2029, ma la distanza economica sarebbe ancora significativa.

Anguissa chiede 6 milioni

Attualmente Anguissa percepisce 3,6 milioni di euro, cifra salita rispetto ai 2,7 milioni iniziali grazie all’aumento scattato nel 2025. La richiesta per il nuovo accordo sarebbe però decisamente superiore.

Secondo Federico Masini su Tuttosport, il centrocampista avrebbe chiesto al Napoli un ingaggio da 6 milioni di euro.

Una cifra che, almeno al momento, rende complicata la trattativa.

Anguissa resta uno dei giocatori simbolo del recente ciclo azzurro. È stato protagonista degli scudetti del 2023 e del 2025 e, nel primo, realizzò tre gol; nel secondo ne segnò sei. Finora ha collezionato 179 presenze con il Napoli, mettendo a referto 15 reti.

L’infortunio e lo stop

Il presente è condizionato anche dal problema fisico accusato contro la Fiorentina. Anguissa ha riportato una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra.

Lo stop previsto è di circa venti giorni. L’obiettivo resta quello di provare a tornare per il Frosinone il 10 ottobre oppure, successivamente, per la trasferta di Champions contro il Villarreal del 13 ottobre.

Gli infortuni sono diventati un problema ricorrente. Già nella scorsa stagione il centrocampista era rimasto ai box per oltre tre mesi tra novembre e febbraio a causa di problemi alla coscia e alla schiena, che ne avevano limitato l’impiego.

L’Inter osserva la situazione

Il tema del rinnovo inevitabilmente interessa anche il mercato.

Come riferisce Federico Masini su Tuttosport, l’Inter segue con attenzione la situazione senza però aver ancora avviato una vera trattativa.

Il club nerazzurro aveva già seguito Anguissa nel 2016-17, quando il giocatore militava nell’Olympique Marsiglia, prima del suo successivo trasferimento al Fulham per oltre 30 milioni di euro.

Anche nell’inverno del 2025, quando il contratto con il Napoli era vicino alla scadenza prima che De Laurentiis esercitasse l’opzione di rinnovo, l’Inter aveva nuovamente osservato la situazione.

Adesso lo scenario è differente e un eventuale affondo nerazzurro dipenderebbe soprattutto dalla necessità di intervenire a centrocampo.

Anche Milan e Juventus alla finestra

Non ci sarebbe soltanto l’Inter.

Anche Milan e Juventus sarebbero interessate alla situazione del centrocampista protagonista dei due recenti scudetti del Napoli.

In casa Inter, inoltre, resta da definire il futuro di Calhanoglu. Il centrocampista turco è ancora legato ai nerazzurri, ma il suo contratto e il relativo ingaggio rappresentano temi da affrontare. L’eventuale uscita del regista potrebbe aprire nuovi scenari sul mercato.

Come sottolinea ancora Federico Masini su Tuttosport, la richiesta economica di Anguissa potrebbe comunque rappresentare un ostacolo anche per le altre società interessate.

Per il momento il centrocampista resta al Napoli, alle prese con il recupero dall’infortunio e con una trattativa per il rinnovo che non ha ancora trovato il punto d’incontro. Ma con Inter, Milan e Juventus attente alla situazione, il suo futuro rischia di diventare uno dei temi caldi dei prossimi mesi.