Il Mattino: “Gutierrez verso il Bayer, il Napoli prepara l’assalto a Badiashile”

La possibile cessione di Miguel Gutierrez rappresenta la chiave per sbloccare il mercato del Napoli. Come racconta Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare senza sosta tra telefonate e trattative: l’addio del terzino spagnolo consentirebbe al club di finanziare l’arrivo del nuovo difensore centrale, con Benoit Badiashile sempre in pole position.

Secondo Il Mattino, Manna ha seguito da vicino l’allenamento di Castel di Sangro senza interrompere i contatti di mercato. Tutto ruota attorno alla trattativa con il Bayer Leverkusen per Miguel Gutierrez, destinata a influenzare sia il bilancio sia le prossime operazioni in entrata.

Il club tedesco ha rilanciato fino a 30 milioni di euro, bonus compresi, e il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo. Se la cifra fissa dovesse avvicinarsi ai 30 milioni, l’operazione potrebbe chiudersi rapidamente.

Come sottolinea Il Mattino, la cessione di Gutierrez garantirebbe una plusvalenza importante. Il terzino era stato acquistato appena un anno fa dal Girona per 18 milioni più 2 di bonus e la sua partenza permetterebbe al Napoli di reinvestire immediatamente sul mercato.

Il primo obiettivo resta Benoit Badiashile, difensore del Chelsea. Il centrale francese continua a essere il favorito rispetto a Federico Gatti, ma il club inglese dovrà abbassare le proprie richieste economiche.

L’idea del Napoli è chiudere un’operazione da circa 20-22 milioni di euro, tra prestito oneroso e riscatto nella prossima stagione. Resta però la concorrenza di alcuni club di Premier League, anche se il giocatore gradirebbe la destinazione azzurra.

Per Il Mattino, se la cessione di Gutierrez dovesse essere definita entro pochi giorni, anche la trattativa per Badiashile potrebbe entrare nella fase decisiva già nel corso della prossima settimana.

Sul fronte uscite, il mercato non riguarda soltanto la difesa. In Turchia continuano infatti gli interessamenti di Galatasaray e Fenerbahce.

Tra i nomi monitorati c’è David Neres, che il Napoli valuta cedibile davanti a un’offerta adeguata. Il brasiliano, invece, non prenderebbe in considerazione un ritorno in patria, mentre la pista turca viene ritenuta concreta.

Resta aperta anche la situazione di Romelu Lukaku, atteso a Castel di Sangro nei prossimi giorni. Il confronto con Massimiliano Allegri potrebbe chiarire definitivamente il futuro del centravanti belga, anche se la permanenza viene considerata sempre più complicata.

Il Fenerbahce continua a seguire l’attaccante, favorito anche dall’arrivo nel club turco di Chris Van Puyvelde, dirigente che conosce bene Lukaku fin dai tempi della nazionale belga.

Infine, proseguono anche le trattative per gli esuberi. Il Napoli lavora con lo Schalke 04 per inserire un obbligo di riscatto nell’operazione Jesper Lindstrom, mentre successivamente toccherà definire il futuro di Jens Cajuste, Cyril Ngonge e Walid Cheddira.