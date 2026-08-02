Corriere dello Sport: “Napoli, Gutierrez al Bayer per 30 milioni: Manna accelera su Gatti e Badiashile”

Il mercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Bayer Leverkusen ha accettato la richiesta economica del club azzurro per Miguel Gutierrez, avvicinando la chiusura dell’operazione e permettendo a Giovanni Manna di sbloccare finalmente le prossime mosse in entrata.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, dopo la prima proposta da 25 milioni di euro, il Bayer Leverkusen ha rilanciato fino a 30 milioni, cifra ritenuta sufficiente dal Napoli. Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici dell’accordo e, salvo sorprese, il trasferimento dello spagnolo in Germania è ormai in dirittura d’arrivo.

L’operazione consentirà al Napoli di realizzare un’importante plusvalenza a meno di un anno dall’acquisto del terzino dal Girona, pagato 18 milioni di euro più 2 di bonus. Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’incasso permetterà al direttore sportivo Giovanni Manna di rispettare la linea societaria del “prima si vende, poi si compra”, sbloccando così il mercato in entrata.

L’addio di Gutierrez non lascerà scoperta la corsia mancina, dove Allegri può contare su Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. L’obiettivo principale resta invece rinforzare il centro della difesa dopo il lungo stop di Alessandro Buongiorno.

Per questo motivo il Napoli continua a valutare due profili. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega che accanto alla candidatura di Benoit Badiashile, ufficialmente inserito sul mercato dal Chelsea, è tornato con forza anche il nome di Federico Gatti, in uscita dalla Juventus.

Il difensore bianconero rappresenta una soluzione particolarmente gradita a Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato a Torino e ne conosce perfettamente caratteristiche e affidabilità. La Juventus valuta il centrale tra i 15 e i 18 milioni di euro e la formula su cui si ragiona è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, i contatti tra le parti sono concreti e proseguono da diverse settimane, intensificatisi dopo il definitivo tramonto della pista che portava a Mario Gila della Lazio.

Resta comunque aperta anche la strada che conduce a Benoit Badiashile. Il Napoli ha chiesto al Chelsea il prestito con diritto di riscatto, soluzione ritenuta più sostenibile dopo la stagione complicata vissuta dal centrale francese, reduce da appena 16 presenze complessive e 1.070 minuti giocati.

Il Chelsea, però, preferirebbe una cessione a titolo definitivo per monetizzare l’investimento effettuato nel 2023. Nonostante ciò, conclude Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i dialoghi tra i due club proseguono e la pista londinese resta pienamente viva.